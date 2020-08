The Secrets We Keep - zwiastun dramatu wojennego. Rapace i Kinnaman w obsadzie

Źródło: materiały prasowe

The Secrets We Keep opowie o kobiecie, która szuka zemsty na domniemanym zbrodniarzu wojennym. W główną rolę wcieli się Noomi Rapace. Rolę jej męża odegra Chris Messina, zaś w porwanego sąsiada wcieli się Joel Kinnaman.

Za kamerą filmu stanął Yuval Adler i wyreżyserował według scenariusza Ryan Covingtona. The Secrets We Keep powstało dla AGC Studios we współpracy z Ingenious Media i Fibonacci Films. Zobaczcie zwiastun:

Produkcja trafi do kin 16 września. Miesiąc później udostępniony będzie na VOD.