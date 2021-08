The Simpsons: Hit & Run odtworzone... w tydzień. Fanowski projekt zachwycił twórcę oryginału

fot. materiały prasowe

The Simpsons: Hit & Run to przygodowa gra akcji z 2003 roku, która przez wielu nazywana była "klonem GTA". Porównanie to nie było na wyrost, bo produkcja studia Radical Entertainment oferowała otwarty świat, który można było przemierzać zarówno pieszo, jak i za kierownicą pojazdów, a także sporo pobocznych aktywności. Z uwagi na ciekawą rozgrywkę, klimat znany z serialu oraz oprawę, tytuł ten przypadł do gustu graczom i nadal uznawany jest za najlepszą produkcję z Simpsonami w roli głównej. Pewien twórca, niejaki Reubs, postanowił sprawdzić, jak gra prezentowałaby się w odświeżonej odsłonie i przygotował swój własny "remaster" w... tydzień.

Oczywiście Reubs nie odtworzył całej gry, bo byłoby to zadaniem trudnym i bardzo czasochłonnym, szczególnie dla jednej osoby. Zamiast tego przeniósł znane mechaniki i pierwszy poziom. Całość robi świetne wrażenie i zauważyli to nie tylko internauci, ale też Joe McGinn, główny projektant pracując nad oryginalnym Hit & Run, który skomentował nagranie dokumentujące przebieg prac.

Cześć, jestem głównym projektantem oryginalnej gry. To niesamowite czego dokonałeś! Pokazuje, jak mógłby wyglądać pełen, współczesny remaster. Imponująca praca!

Zobaczcie też samo wideo, które pokazuje, jak mógłby wyglądać remaster The Simpsons: Hit & Run.