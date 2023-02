Fani The Sims 4 czekali na to od lat - bobasy. Uwaga, gryzą! Nowa kategoria wiekowa i urocze cechy charakteru

Ea games

Dobre wiadomości dla fanów The Sims 4. Electronic Arts i Maxis ogłosiły nową serię Behind The Sims. Będzie przekazywać graczom informacje na temat aktualizacji, a przede wszystkim służyć jako rzetelne źródło wiedzy na temat tajemniczego Projektu Rene, który wiele osób uważa za wczesną fazę The Sims 5.

Najbardziej ekscytującą informacją z pierwszego livestreamu stało się jednak ogłoszenie wprowadzenia całkiem nowej kategorii wiekowej do The Sims 4. Co wiemy o bobasach, jakich funkcji możemy się spodziewać i jaka jest data premiery?

The Sims 4 - pojawią się bobasy!

Pierwsza odsłona Behind The Sims zdradziła, że nowa ekscytująca zawartość, czyli bobasy, pojawi się w grze 15 marca.

Do tej pory gracz niewiele mógł zrobić z niemowlakiem i najlepszą opcją wydawało się natychmiastowe postarzenie go do następnej fazy wiekowej. Dlatego informacja o nowej kategorii wiekowej tak ucieszyła fanów marki. Na pewno będzie to dobre urozmaicenie dla wszystkich, którzy lubią rodzinną rozgrywkę.

https://twitter.com/AndrewArcade/status/1620470478703067137

Choć wciąż niewiele wiadomo na temat nowej zawartości, to na liveastreamie widać było dość realistyczną rozgrywkę: karmienie piersią, przekazywanie bobasa w ręce innego Simsa, siadanie z nim na fotelu. Pokazano nawet scenkę, na której maluch gryzie mamę w palec. Pojawiła się także informacja, że pojawią się nowe urocze cechy charakteru. Wiele osób ucieszyło także to, że prawdopodobnie dostaniemy rozwinięte interakcje pomiędzy bobasami, a starszymi dziećmi.

The Sims 4 - bobasy [zdjęcia]

The Sims 4 - bobasy

The Sims 4 - twórcy zapowiedzieli bezpieczne mody

Oprócz bobasów pojawiły się także aktualizacje na temat Projektu Rene, The Sims FreePlay i The Sims Mobile. Najciekawsze jest jednak to, że twórcy planują wprowadzenie The Official Mod Hub, który pozwoli graczom na bezpieczne korzystanie z modów i CC. A warto mieć na uwadze, że gracze The Sims 4 je uwielbiają.

Pod sam koniec livestreamu Behind The Sims pojawiła się także informacja o nowym pakiecie "Meet The Family" z datą 2 lutego.

Zobacz także:

The Sims - najbardziej niepokojące fakty