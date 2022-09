The Sims 4 za darmo! Gra przechodzi na model free to play

Fot. Electronic Arts

Wspierana od 2014 roku gra The Sims 4 w końcu będzie dostępna za darmo. Electronic Arts ogłosiło, że od 18 października podstawowa wersja tego popularnego tytułu dostępna będzie w modelu free to play. Tego samego dnia odbędzie się również specjalne wydarzenie poświęcone przyszłości popularnych "Simsów". Transmisję będzie można śledzić na oficjalnych kanałach marki w serwisach YouTube oraz Twitch.

Zmiany wejdą w życie na wszystkich platformach. Oznacza to, że w The Sims 4 za darmo zagramy zarówno na PC, jak i niemal wszystkich popularnych, współczesnych konsolach: PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series S/X.

Darmowe The Sims 4 pozbawione będzie dodatków, oczywiście poza tymi, które dostępne były bezpłatnie. Osoby, które posiadają już grę lub zakupią ją przed 17 października otrzymają w prezencie darmowy dostęp do kolekcji Oaza Wystroju. Zawiera on luksusowe meble do wnętrz i ogrodu, które inspirowane są krajobrazem pustynnym i naturalnymi materiałami, takimi jak kamień i drewno.