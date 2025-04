UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Film Michael ma przedstawić widzom fascynujący i szczery portret Michaela Jacksona, jednocześnie jako wielkiego artysty, ale również skomplikowanego człowieka. Produkcja przedstawi jego triumfy i tragedie – zarówno od ludzkiej strony i osobistych zmagań po jego geniusz twórczy, który wydał na świat wiele hitów, które słuchane są do dzisiaj.

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że film Michael mierzył się z zakulisowymi problemami. Po tym, jak produkcja została już nakręcona, okazało się, że twórcy musieli zmienić cały trzeci akt, w którym poruszano oskarżenia artysty o pedofilię. Film miał się rozpoczynać i zakończyć w momencie śledztwa z 1993 roku, kiedy to Jordan Chandler i jego rodzina oskarżyli Jacksona o molestowanie seksualne. Proces ostatecznie zakończył się ugodą w wysokości 20 mln dolarów zapłaconych przez piosenkarza. W umowie był jednak zapis mówiący o tym, że wizerunku Chandlerów nie można użyć do opowiadania żadnych historii. Stąd trzeci akt wymagał przebudowania i usunięcia tego kontrowersyjnego wątku. Scenarzysta John Logan naniósł poprawki do scenariusza, które miały zostać przesłane do studia Lionsgate, aby podjęło decyzję o dokrętkach.

Michael zostanie podzielony na dwie części?

Według najnowszych doniesień obecna wersja filmowej biografii Michaela Jacksona w reżyserii Antoine'a Fuqua, trwająca aż cztery godziny, może zostać podzielona na dwa filmy. Taka opcja jest brana pod uwagę przez Lionsgate, ale jeszcze nie podjęto żadnej decyzji. Warto przypomnieć, że Lionsgate i Universal liczą na to, że Michael osiągnie wielomiliardowy wynik w box office, dlatego rozbicie tej historii na dwie części mogłoby przynieść większe zyski z kinowych kas.

Michael - co z premierą filmu?

Michael wciąż ma wyznaczoną datę premiery na 3 października, ale możliwe, że zostanie przesunięta na 2026 rok, o czym informował scooper Jeff Sneider, który często może się pochwalić trafnymi doniesieniami z wewnątrz branży. Universal chce, aby trafił on na duże ekranu kin Imax w jednym czasie na całym świecie, również w Japonii, w której dystrybucja jest prowadzona oddzielnie. Warto też wspomnieć, że w tym terminie Lionsgate wyznaczył premierę dla filmu The Smashing Machine z Dwayne'em Johnsonem. Prawdopodobnie też ewentualne przesunięcie premiery może się wiązać z tym, żeby produkcja była pokazywana podczas przyszłorocznego sezonu festiwalowego, aby dopiero wtedy walczyła o prestiżowe nagrody.

Warto zauważyć, że podczas odbywającego się obecnie CinemaCon, Lionsgate skupiło się na promocji Balleriny oraz innych ogłoszeniach, jak potwierdzenie, że powstanie czwarta część Iluzji. Jednak nie ujawniono żadnych materiałów z Michaela, ani nie podano nowych informacji o produkcji.

Przypomnijmy, że w obsadzie znajdują się Jaafar Jackson (bratanek Michaela Jacksona), Coleman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Laura Harrier i Kat Graham.

