Microsoft nie przejmie Activision? FTC składa apelację od przegranej sprawy sądowej

Przed Microsoftem może być jeszcze daleka droga do osiągnięcia celu, jakim jest przejęcie Activision. Chociaż amerykańska firma ma już korzystny wyrok w tej sprawie, to nie jest on ostateczny i stronom przysługuje od niego odwołanie. Federalna Komisja Handlu chce z tego wyjścia skorzystać.

Jak donosi serwis VGC, Microsoft wyraził "rozczarowanie" złożeniem apelacji przez FTC. Wiceprezes Brad Smith w oświadczeniu dla prasy powiedział:

Orzeczenie Sądu Okręgowego jasno pokazuje, że to przejęcie jest korzystne zarówno dla konkurencji, jak i konsumentów. Jesteśmy rozczarowani, że FTC nadal prowadzi tę wyraźnie słabą sprawę i sprzeciwiamy się dalszym działaniom mającym na celu opóźnienie możliwości kontynuacji procesu.

Nakaz wstrzymania fuzji, wydany przez sąd, wygasa jutro. Jeśli sąd apelacyjny nie zdecyduje o przedłużeniu nakazu, Microsoft może przyspieszyć proces i sfinalizować transakcję już w ten weekend.

Brytyjczycy ponownie przyjrzą się fuzji Microsoftu i Activision?

Sprawa toczy się również w Europie. Po ogłoszeniu wyroku sądu w USA, brytyjskie CMA zgodziło się na pozasądowe porozumienie z Microsoftem i Activision.

CMA w oświadczeniu dla Bloomberga, przekazało, że jeśli firmy wraz z regulatorem zmodyfikują warunki umowy transakcji w taki sposób, że rozwiąże to obawy Urzędu, może to wciąż wymagać śledztwa, podobnie jak na początku sprawy.

Łączące się strony nie mają możliwości przedstawienia nowych środków zaradczych po wydaniu raportu końcowego, mogą zdecydować się na restrukturyzację umowy, co może doprowadzić do nowego dochodzenia w sprawie fuzji - przekazał Bloombergowie rzecznik CMA.

Dodano również, że Microsoft i Activision rozważają modyfikację warunków umowy, a CMA jest gotowa do współpracy w tej sprawie. Dyskusje są na wczesnym etapie, a charakter i harmonogram kolejnych kroków zostaną ustalone w odpowiednim czasie.