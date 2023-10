The Thaumaturge - nowy zwiastun i data premiery. Demo gry jest już dostępne na Steam

fot. 11 bit Studios

Studio Fool's Theory i wydawca, 11 bit studios, udostępnili w sieci nowy zwiastun nadchodzącego RPG zatytułowanego The Thaumaturge. W produkcji wcielimy się w tytułowego taumaturga, Wiktora Szulskiego, który powraca do Warszawy po dłuższej nieobecności. Pod względem rozgrywki będzie to pełnoprawna gra RPG, a gracze będą mieli wpływ na dalszy bieg wydarzeń. Nie zabraknie również pojedynków i możliwości rozwoju bohatera, co umożliwi podchodzenie do starć na różne sposoby.

Dodatkowo ujawniono, że premiera The Thaumaturge na PC została zaplanowana na 5 grudnia. Na wersje konsolowe trzeba będzie poczekać do 2024 roku. Osoby, które chcą sprawdzić grę już teraz, mogą sięgnąć po demo dostępne na platformie Valve w ramach Steam Next Fest odbywającego się w dniach 9-16 października.

The Thaumaturge - zwiastun gry