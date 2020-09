The True Adventures of Wolfboy - zwiastun filmu. Chłopiec z syndromem wilkołaka i jego przygody

screen z YouTube

Bohaterem filmu The True Adventures of Wolfboy jest chłopiec chory na hipertichozę, nazywaną inaczej syndromem wilkołaka. To choroba genetyczna charakteryzująca się nadmiernym owłosieniem. Przez swoją przypadłość chłopiec jest outsiderem, który stara się pozostać normalnym dzieckiem. Pewnego dnia po otrzymaniu prezentu od nieznajomego nasz bohater wyruszy w podróż pełną przygód, w czasie której pozna nowych, zwariowanych przyjaciół i prawdę o sobie. Zadebiutował zwiastun produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Jaeden Martell w roli głównej oraz Chris Messina jako ojciec chłopca.

The True Adventures of Wolfboy - premiera filmu na VOD 30 października.