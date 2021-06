Cień i Kość - Netflix zapowiada 2 sezon!

fot. Netflix

Cień i Kość to adaptacja książkowego cyklu Leigh Bardugo o tym samym tytule, która podbiła serca widzów na całym świecie. Historia pierwszej od lat Przywoływaczki Słońca zakończyła się sporym cliffhangerem, na szczęście Netflix nie trzyma fanów dłużej w niepewności i zapowiada drugi sezon serialu. Platforma zamówiła osiem jednogodzinnych odcinków.

To, że doczekaliśmy się kontynuacji, może mieć związek z ogromnym sukcesem pierwszego sezonu, który według Netflixa był obejrzany przez 55 milionów gospodarstw domowych w pierwszych 28 dniach od premiery. Cień i kość był w pierwszej dziesiątce najczęściej oglądanych produkcji na platformie w 93 krajach i zdobył pierwsze miejsce w 79 krajach, w tym Australii, Rosji czy Brazylii.

Będziemy mogli ponownie oglądać Jessie Mei Li jako Alinę Starkov. W pozostałych rolach zostaną także: Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey), Ben Barnes (Zmrocz), Danielle Galligan (Nina Zenik) i Calahan Skogman (Matthias Helvar). Wyniki dodatkowych castingów zostaną zdradzone w późniejszym terminie.

Premiera serialu odbyła się 23 kwietnia i można go oglądać na Netflixie.

Kit Young stworzył też profil do randkowania Jesperowi. Czyżby to była aluzja do tego, że jego bohaterowi brakuje miłości i będziemy mogli oglądać już niedługo jego książkowego kochanka na ekranie?