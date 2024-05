Nowe zdjęcia The Umbrella Academy. Showrunner o finale - szykujcie się na szaleństwo i chaos!

fot. youtube / Still Watching Netflix

W nadchodzącym finale The Umbrella Academy dysfunkcyjna rodzina powróci do... normalności. Tym razem Luther nie jest już gorylą, a Piątka nie może podróżować w czasie. To wprowadzi ogromny chaos, o czym opowiada Steve Blackman w wywiadzie dla Entertainment Weekly. Jednocześnie magazyn udostępnił dwa nowe zdjęcia z nadchodzących epizodów - zobaczcie sami.

The Umbrella Academy - zdjęcia

The Umbrella Academy

The Umbrella Academy - reżyser o finałowym sezonie

Tak Blackman komentuje nadchodzące odcinki:

- Pierwszym punktem, od którego zacząłem w sezonie 4, było: Co się stanie, jeśli kiedyś byłeś superbohaterem, a teraz nagle nim nie jesteś? Jak to na ciebie wpływa? Nie tylko indywidualnie, ale także na dynamikę rodziny, kiedy nagle są normalni? Myślę, że to wyzwanie dla nich wszystkich. To, co mogło ich początkowo łączyć, to fakt, że jako dysfunkcyjna rodzina znaleźli pewne połączenie w swoich umiejętnościach. Kim oni są jako rodzina, skoro odebrano im te supermoce?

Niektórzy znoszą to lepiej - wydaje się, że Victor docenia życie, w którym nie musi się martwić o to, że jego moc przypadkowo skrzywdzi ludzi dookoła. Przyznał to również reżyser, zaznaczając, że ten bohater będzie najlepiej funkcjonował w tej nowej rzeczywistości.

Warto przyjrzeć się drugiemu zdjęciu, na którym rodzina zebrała się koło vana Diego, "Wandy". Nawet bez swoich mocy, adoptowane rodzeństwo usiłuje odnaleźć się w tych realiach.

- To tylko przykład chaosu związanego z ich ponownym połączeniem jako rodziny. Najwyraźniej przydarzyło im się jakieś nieszczęście, a teraz znów próbują rozwiązać sytuację. To podsumowuje szaleństwo i chaos tego sezonu w jednym ujęciu.

The Umbrella Academy: sezon 4 - premiera 8 sierpnia 2024 roku, tylko na Netflix.