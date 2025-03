Nadciąga nowy God of War z akcją w Grecji. Nie chodzi o remaster poprzednich odsłon

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W sieci od dłuższego czasu pojawiają się plotki i przecieki sugerujące, że w produkcji znajdują się remastery klasycznych odsłon serii God of War. Jak dotąd nic nie zostało oficjalnie potwierdzone, a istnieje szansa, że… nic takiego nie powstaje. Dziennikarz Jeff Grubb dotarł bowiem do informacji wskazujących, że „grecki” God of War nie będzie odświeżeniem wcześniejszych części, lecz zupełnie nowym, pobocznym projektem.

Wszyscy mnie o to pytają, więc spróbowałem dowiedzieć się więcej. W tym roku wyjdzie nowy, grecki God of War, ale nie będzie to kolekcja remasterów. To zupełnie nowy, poboczny projekt - napisał Grubb w poście opublikowanym na BlueSky.

Według dziennikarza nowa gra miałaby trafić na rynek jeszcze w tym roku, co brzmi bardzo prawdopodobnie. W 2025 roku seria God of War obchodzi swoje 20. urodziny. Jak dotąd z tej okazji pojawiła się aktualizacja z kosmetycznymi dodatkami do God of War: Ragnarok, a także krótkie, wspominkowe wideo. Czas pokaże, czy twórcy mają w zanadrzu jeszcze jakieś niespodzianki dla graczy.