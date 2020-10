The Umbrella Academy - kiedy rozpoczną się prace na planie 3. sezonu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

foto. Netflix

The Umbrella Academy to superbohaterski serial oparty na komiksie o tym samym tytule, który stworzyli Gerard Way i Gabriel Bá. Produkcja cieszy się dużą popularnością i stała się wielkim hitem Netflixa. Do tej pory powstały 2 sezony. Jak donoszą Production Weekly i What's On Netflix prace na planie zdjęciowym 3. serii mają się rozpocząć w lutym, a zakończyć w sierpniu 2021 roku. Platforma streamingowa nie potwierdziła tej informacji, co może wynikać też z tego, że plany mogą ulec zmianie ze względu na pandemię koronawirusa.

Nie wiadomo również, kiedy 3. sezon The Umbrella Academy zadebiutowałby na Netflixie. Jest mało prawdopodobne, że miałby premierę w 2021 roku ze względu na długi czas post-produkcji. Warto wspomnieć, że prace nad 2. serią zostały ukończone w listopadzie 2019 roku, a na platformę trafił dopiero 31 lipca 2020 roku, czyli to ponad 8 miesięcy oczekiwania.

Podobnie, jak poprzednio nowy sezon The Umbrella Academy będzie kręcony w Toronto.