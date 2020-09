The Umbrella Academy - tajemnicze symbole wróbla. Czy dostrzegliście wszystkie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

foto. Netflix

The Umbrella Academy to jeden z hitów Netflixa. 2 sezon tego superbohaterskiego serialu na podstawie komiksu doceniają zarówno widzowie, jak i krytycy. Spostrzegawczy fani dostrzegli, że na przestrzeni 10 odcinków systematycznie pojawia się logo z symbolem wróbla. Twórcy w ten sposób zapowiadali zaskakujące wydarzenia z końcówki sezonu.

Symbol wróbla odnosi się do The Sparrow Academy (sparrow znaczy wróbel), która zastąpiła The Umbrella Academy po powstrzymaniu apokalipsy i powrocie bohaterów do teraźniejszości. Okazuje się, że twórcy umieścili łącznie aż 43 loga z wróblem w całym sezonie. Jednak to nie wszystko. Ich liczba też nie jest przypadkowa, ponieważ odpowiada ona liczbie dzieci, które urodziły się dokładnie w tym samym czasie 1 października 1989 roku, tak jak główni bohaterowie. Poza tym w drugim sezonie pojawiają się inne motywy odnoszące się do The Sparrow Academy, jak zabawkowy wróbel Harlana czy tytuł serialu z utworzoną parasolką przez stado ptaków w trzecim odcinku.

W galerii poniżej możecie sprawdzić kiedy i w których miejscach pojawiają się symbole wróbla.

1. The Umbrella Academy 2 - odcinek 1 (czas: 09:43)

Netflix zamieścił również na swoim Twitterze krótkie video z zaznaczonymi logami z wróblem.

https://twitter.com/NetflixPL/status/1299750212253212678