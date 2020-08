The Umbrella Academy - easter eggi z 2. sezonu serialu. Czy zauważyliście je wszystkie? [GALERIA]

Źródło: Netflix

2. sezon The Umbrella Academy spotkał się z prawdziwie entuzjastycznymi ocenami i euforią fanów. Ponadto produkcja zawierała sporo interesujących easter eggów związanych między innymi z nawiązaniami do faktów historycznych czy popularnych serii filmowych. Prezentujemy je w poniższej galerii.

Produkcja opowiada historię członków dysfunkcyjnej rodziny superbohaterów, w której skład wchodzą The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror i The White Violin. W 2. sezonie bohaterowie przenieśli się do Dallas lat 60., gdzie muszą między innymi odkryć, kto chce śmierci prezydenta Kennedy'ego i udaremnić zamach na niego. Przy okazji są tropieni przez szwedzkich zabójców.