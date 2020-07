The Umbrella Academy - recenzje 2. sezonu serialu w sieci. Krytycy zachwyceni

Źródło: Netflix

W poniedziałek, 27 lipca, spadło embargo na recenzje 2. sezonu serialu The Umbrella Academy. Są one bardzo entuzjastyczne. Obecnie nowa odsłona produkcji Netflixa ma w serwisie Rotten Tomatoes 27 recenzji, z czego 26 jest pozytywnych, a tylko jedna negatywna. To daje 96 procent dobrych opinii, ze średnią ocen 8,68/10. Dziennikarze są zgodni, że 2. sezon jest lepszy od poprzedniego. Chwalone są występy aktorskie, eksploracja poszczególnych wątków bohaterów jest bardzo przemyślana, a obsada aktorska daje świetny popis swoich umiejętności w emocjonalnych i mocnych kreacjach, które dobrze komponują się ze świetną historią, jaką dostajemy w tej odsłonie. Ponadto słowa uznania krytycy kierują dla sposobu w jaki twórcy wykreowali w 2. sezonie surrealistyczną, alternatywną rzeczywistość, w której egzystują nasi bohaterowie. Naszą recenzję możecie przeczytać tutaj.

W jedynej negatywnej recenzji możemy przeczytać, że to właśnie historia jest najsłabszym punktem tego sezonu, chaotycznym, spowodowanym rozdzieleniem postaci.

Ponadto zadebiutowało nowe zdjęcie promujące 2. sezon. Przedstawia ono małego Pogo, młodszą wersję kamerdynera naszych bohaterów znanego z 1. serii.

The Umbrella Academy 2 - Pogo

W obsadzie 2. sezonu znajdują się Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Yusuf Gatewood i Marin Ireland. Za sterami projektu stoi Steve Blackman.

The Umbrella Academy - premiera 2. sezonu na platformie Netflix odbędzie się 31 lipca.