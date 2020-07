The Umbrella Academy - wyrwany prosto z kart komiksu The Séance może stanąć na twojej półce!

Dark Horse Direct

Firma Dark Horse Direct po raz kolejny połączyła siły z Gerardem Way i Gabrielem Bá, aby stworzyć The Séance Maquette, czyli model jednego z bohaterów komiksu The Umbrella Academy. Séance wydaje się wręcz wyrwany wprost z kart zeszytu; ten mierzący 11 cali wysokości model może być nie lada gratką dla fanów komiksu.

W zestawie z modelem nabywca otrzyma też ekskluzywną emaliowaną przypinkę z Séance w jego kultowej hawajskiej koszuli. Do tego twórcy dorzucają świadczący o autentyczności certyfikat. Przewidywany okres, w którym zamówienie dotrze do klientów, to styczeń-marzec 2021 roku. Cena wynosi 149.99 dolarów.

The Umbrella Academy - The Séance

Przypominamy, że premiera 2. sezonu serialu The Umbrella Academy, będącego adaptacją komiksu, na platformie Netflix odbędzie się 31 lipca. W obsadzie 2. sezonu znajdują się Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Yusuf Gatewood i Marin Ireland. Za sterami projektu stoi Steve Blackman. Produkcja opowiada historię członków dysfunkcyjnej rodziny superbohaterów, w której skład wchodzą The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror i The White Violin. Razem pracują nad sprawą tajemniczej śmierci ojca, jednak muszą przede wszystkim przezwyciężyć różnice, które występują pomiędzy nimi.