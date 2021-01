The United States Vs. Billie Holiday - zobaczcie zwiastun i plakat filmu. Jest już data premiery w USA

fot. materiały prasowe

The United States Vs. Billie Holiday to nadchodzący dramat biograficzny w reżyserii Lee Danielsa. W sieci pojawił się właśnie zwiastun i plakat filmu opowiadającego o legendarnej śpiewaczce jazzowej, w którą wciela się Andra Day. Znana jest już również data amerykańskiej premiery. Produkcja trafi na platformę Hulu pod koniec lutego 2021.

Film powstał w oparciu o książkę Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs autorstwa Johanna Hariego. Autorką scenariusza jest Suzan-Lori Parks, a akcja filmu rozpoczyna się w latach 40. w Nowym Jorku.

W obsadzie filmu znaleźli się również Trevante Rhodes, Natasha Lyonne, Garrett Hedlund, Miss Lawrence, Rob Morgan, Da’Vine Joy Randolph, Evan Ross, Tyler James Williams, Tone Bell a także Erik LaRay Harvey.

Jordan Fudge, Daniels, Pamela Oas Williams, Tucker Tooley, Joe Roth i Jeff Kirschenbaum są producentami filmu.

The United States Vs. Billie Holiday - zwiastun

fot. materiały prasowe

The United States Vs. Billie Holiday - premiera w Stanach Zjednoczonych została przewidziana na 26 lutego 2021 na platformie Hulu.