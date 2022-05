The Valiant połączy RTS, akcję i elementy RPG. Oto zwiastun i gameplay z nowej strategii

fot. THQ Nordic

Firmy Kite Games i THQ Nordic ujawniły nową produkcję: The Valiant, czyli strategię czasu rzeczywistego z elementami akcji oraz RPG. Główny nacisk postawiony zostanie nie na rozbudowę bazy, tworzenie wielkich armii i mikrozarządzanie nimi, a na taktyczne starcia z wykorzystaniem mniejszych sił. Same potyczki mają być wymagające i rozbudowane, a pod uwagę trzeba będzie brać szereg czynników, takich jak wyposażenie i zdolności bohaterów oraz odpowiedni dobór jednostek.

W The Valiant, poza kampanią, do dyspozycji graczy oddane zostaną dwa tryby multiplayer - współpraca oraz rywalizacja. Ten pierwszy, Last Man Standing, to rywalizacja trzech graczy z kolejnymi, coraz silniejszymi falami wrogów, a także bossami i minibossami. Rywalizacja obejmować zaś będzie scenariusze 1v1 i 2v2.

The Valiant - zwiastun oraz materiał z rozgrywką

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.