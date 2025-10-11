fot. materiały prasowe

Podczas New York Comic Con odbył się panel serialu Wywiad z wampirem, którego trzeci sezon będzie mieć nowy tytuł: The Vampire Lestat. Tak jak centralną postacią pierwszych dwóch sezonów był Louis, tak teraz w centrum znajdzie się Lestat, grany przez Sama Reida.

The Vampire Lestat - zwiastun

Potwierdzono, że na ekranie pojawi się Królowa Potępionych, czyli znana z książek Anne Rice Akasha. W tę rolę wciela się Sheila Atim.

The Vampire Lestat - co wiemy o serialu?

W nowym sezonie zobaczymy, jak wampir Lestat postanawia opowiedzieć swoją historię po swojemu – zakładając rockowy zespół i wyruszając w trasę koncertową.

Do obsady 3. sezonu Wywiadu z wampirem dołączyli: Jennifer Ehle (jako Gabriella), Christopher Heyerdahl (jako Marius), Damien Atkins (jako Magnus), Ella Ballentine (jako Baby Jenks) oraz Jeanine Serralles (jako Christine Claire). Za sterami produkcji ponownie stoi Rolin Jones.

W obsadzie są także:

Sam Reid - Lestat

Jacob Anderson - Louis

Delainey Hayles - Claudia

Assad Zaman - Armand

Jennifer Ehle - Gabriella

Światowa premiera The Vampire Lestat odbędzie się w 2026 roku. Na razie nic nie wiadomo o emisji w Polsce. Wywiad z wampirem był wyświetlany na kanale AMC Polska.