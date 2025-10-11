The Vampire Lestat - pełny zwiastun. To 3. sezon hitu o wampirach pod nowym tytułem
Wywiad z wampirem to świetnie oceniany serial, który doczekał się dwóch sezonów. W trzeciej serii twórcy wpadli na pomysł, by zmienić tytuł produkcji na The Vampire Lestat. Pełny zwiastun trafił do sieci prosto z New York Comic Con.
Podczas New York Comic Con odbył się panel serialu Wywiad z wampirem, którego trzeci sezon będzie mieć nowy tytuł: The Vampire Lestat. Tak jak centralną postacią pierwszych dwóch sezonów był Louis, tak teraz w centrum znajdzie się Lestat, grany przez Sama Reida.
The Vampire Lestat - zwiastun
Potwierdzono, że na ekranie pojawi się Królowa Potępionych, czyli znana z książek Anne Rice Akasha. W tę rolę wciela się Sheila Atim.
The Vampire Lestat - co wiemy o serialu?
W nowym sezonie zobaczymy, jak wampir Lestat postanawia opowiedzieć swoją historię po swojemu – zakładając rockowy zespół i wyruszając w trasę koncertową.
Do obsady 3. sezonu Wywiadu z wampirem dołączyli: Jennifer Ehle (jako Gabriella), Christopher Heyerdahl (jako Marius), Damien Atkins (jako Magnus), Ella Ballentine (jako Baby Jenks) oraz Jeanine Serralles (jako Christine Claire). Za sterami produkcji ponownie stoi Rolin Jones.
W obsadzie są także:
- Sam Reid - Lestat
- Jacob Anderson - Louis
- Delainey Hayles - Claudia
- Assad Zaman - Armand
- Jennifer Ehle - Gabriella
Światowa premiera The Vampire Lestat odbędzie się w 2026 roku. Na razie nic nie wiadomo o emisji w Polsce. Wywiad z wampirem był wyświetlany na kanale AMC Polska.
Źródło: collider.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Alchemia tajemnic
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1965, kończy 60 lat