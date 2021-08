The Walking Dead - Rick i inne postacie powrócą w 11. sezonie? Showrunnerka odpowiada

fot. AMC

11. sezon jest ostatnim w The Walking Dead. Wielu widzów zastanawia się czy niektóre ważne postacie pojawią się w finałowej serii. Do tej pory kilku bohaterów, którzy zginęli powróciło za pomocą retrospekcji, sennych sekwencji czy halucynacji. Z kolei niektóre postacie wciąż są żywe, jak Rick Grimes, w którego wciela się Andrew Lincoln czy Michonne, którą gra Danai Gurira. Angela Kanga, showrunnerka serialu, w rozmowie z Deadline została zapytana o to czy Rick mieszka we Wspólnocie, czyli nowej społeczności w The Walking Dead (w komiksie bohater odegrał znaczącą rolę w tym wątku), odpowiedziała wymijająco.

Często otrzymuję to pytanie i to jest to jedno pytanie, na które nie mogę odpowiedzieć. Będę musiała z szacunkiem je pominąć.

W podobnym tonie odpowiedziała na to pytanie w programie Talking Dead twierdząc, że jej wypowiedź nie musi niczego oznaczać. Poza tym inne rzeczy dzieją się we franczyzie, ponieważ w tym uniwersum pojawiają się różne powiązania. Dodała, że nie wszystko jest związane z tym czym się ona zajmuje. Kang również nie chciała zdradzać niczego w związku z ewentualnym powrotem innych postaci do serialu uważając, że mogłaby zabrzmieć "zbyt spojlerowo".

Przypomnijmy, że w planach są filmy o Ricku Grimesie oraz spin-offy o Darylu i Carol oraz Tales of the Walking Dead, gdzie mówi się, że powróci postać Abrahama granego przez Michaela Cudlitza.

The Walking Dead - premiera drugiego odcinka 11. sezonu 30 sierpnia o 3:30 nad ranem (jednocześnie z amerykańską premierą) oraz o 22:00 na FOX.