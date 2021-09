The Walking Dead 11A - zapowiedź 4. odcinka. Daryl kontra Żniwiarze!

fot. AMC

W 11. sezonie The Walking Dead Żniwiarze zaatakowali grupę Maggie, która została rozbita. Daryl, w którego wciela się Norman Reedus, oddzielił się od pozostałych i nie brał udziału w wydarzeniach 3. odcinka. W nadchodzącym epizodzie, który nosi tytuł Przekazanie ma to się zmienić. Według opisu Daryl i Pies zostają schwytani przez Żniwiarzy i zabrani do Meridian. Tam bohater ma ponownie kogoś spotkać.

Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź 4. odcinka. Pojawia się w nim lider Żniwiarzy, czyli Pope. W tego złoczyńcę wciela się Ritchie Coster.

Ciekawostką 3. odcinka 11. sezonu jest to, że w rolę jednego z zombie wcielił się Greg Nicotero, który pełni rolę producenta i reżysera w The Walking Dead. Jednak najbardziej znany jest z tworzenia charakteryzacji. Poniżej możecie zobaczyć jego zdjęcie zza kulis oraz w akcji, gdy gryzł postać o imieniu Agatha (Laurie Fortier).

To też nie pierwsze jego cameo w serialu jako szwendacza:

The Walking Dead - premiera 4. odcinka 11. sezonu 13 września o 3:30 nad ranem (jednocześnie z amerykańską premierą) oraz o 22:00 na FOX.