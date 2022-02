The Walking Dead 11B - zdjęcia i teaser z 10. odcinka. Halloween we Wspólnocie i Jeffrey Dean Morgan o decyzji Negana

fot. AMC

Serial The Walking Dead powrócił z 11. sezonem i nowymi ekscytującymi wydarzeniami w świecie opanowanym przez zombie. W oficjalnym opisie 10. odcinka możemy przeczytać, że grupa głównych bohaterów bierze udział w Halloween we Wspólnocie, a Mercer szkoli na żołnierzy Daryla i Rositę. Z kolei Carol kwestionuje stan zdrowia Ezekiela.

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z nadchodzącego epizodu. Zobaczcie za kogo przebrali się bohaterowie w czasie Halloween - Judith (Cailey Fleming), Księżniczka (Paola Lázaro), Kelly (Angel Theory), Connie (Lauren Ridloff) czy Jerry (Cooper Andrews). Na pozostałych fotografiach znajdują się m.in. Daryl (Norman Reedus), Mercer (Michael James Shaw), Pamela Milton (Laila Robins), Sebastian Milton (Teo Rapp-Olsson), Carol (Melissa McBride) i Rosita (Christian Serratos).

The Walking Dead 11B - zdjęcia z 10. odcinka

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 10

The Walking Dead - teaser 10. odcinka

Zobaczcie też zakulisowe zdjęcie Callana McAuliffe'a i Lauren Cohan z 9. odcinka, na którym aktor jest ucharakteryzowany na zombie.

https://twitter.com/CallanMcAuliffe/status/1496303305470918656

Jeffrey Dean Morgan skomentował decyzję, jaką podjął Negan o odejściu oraz relację jaka łączyła tego antybohatera z Maggie. Przypomnijmy, że na przestrzeni jedenastego sezonu z jednej strony ryzykował życie dla Maggie, ale też był gotów ją pozostawić na pastwę zombie.

Dla niego to też była dziwna relacja, która tworzyła się przez sezon. Myślę, że gdy on odszedł to dla nich obojga. On rzeczywiście próbował jej pomóc. Miał takie chwile, że próbował nawiązać z nią relację, ale to nie zadziałało. Pomyślał sobie: "po prostu będzie lepiej dla mnie, jeśli w tym momencie odejdę".

Morgan stwierdził, że Negan był na drodze do podjęcia tej decyzji już od dłuższego czasu, ale nie uważa tego za pewnego rodzaju odkupienie. Powiedział, że granie innej strony Negana było interesujące.

To było dobre, ponieważ nastąpiło kilka zmian. Negan kilka razy poważnie się zmienił na przestrzeni ostatnich sezonów, w których brałem udział i to było bardzo zabawne do zagrania. Naprawdę łatwo było mi pozostać Neganem w 7. sezonie. Myślę, że było to okropne dla widzów, ale wiedzieli, że on musi się rozwijać. Pozwolili, aby tak się stało i to jest wszystko, czego chcesz jako aktor.

Odtwórca roli Negana przyznał, że nie wie jak skończy się serial, ale widzowie powinni się spodziewać różnych podejść w opowiadaniu historii w tym roku.

The Walking Dead 11B - polska premiera 10. odcinka 28 lutego o 3:30 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na kanale FOX.

