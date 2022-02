The Walking Dead 11B - showrunnerka wyjaśnia śmierć postaci. Mroczny Gabriel i przyszłość Leah

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

9. odcinek The Walking Dead emocjonująco rozpoczął drugą część 11. sezonu. Grupa Maggie pokonała Żniwiarzy, zdobywając pożywienie, a Alexandria uporała się z zombie podczas zawieruchy. Nie obyło się bez kilku ofiar.

W tym epizodzie Maggie (Lauren Cohan) odkryła, że Alden, w którego wcielał się Callan McAuliffe, zginął w kościele, gdzie został pozostawiony przez jej grupę. Jak się okazuje nie umarł z powodu odniesionych ran. Showrunnerka Angela Kang podała powód jego śmierci poza ekranem w programie Talking Dead.

Myślę, że Żniwiarze, którzy są militarnie wyszkoleni i wytrenowani w siłach specjalnych, wiedzą, jak śledzić ludzi. Szli śladami naszej grupy lub w pewnym momencie podjęli ich trop. Jednego żołnierza wysłano, żeby zakończył sprawę i [Alden] został znaleziony. Oboje walczyli aż do śmierci.

Podczas walki ze Żniwiarzami zginęli ludzie Maggie - Cole (James Devoti), Duncan (Marcus Lewis), Agatha (Laurie Fortier) i Frost (Glenn Stanton). Ostatnią ofiarą był właśnie Alden, który przemienił się w zombie. Maggie go zabiła i pochowała. Twórczyni skomentowała również tę sytuację.

Myślę, że dla Maggie jest to okropne przypomnienie: z jednej strony, była to osoba, na której naprawdę jej zależało i była jej przyjacielem. W całej sprawie jest tylko jeden zwycięzca, ale obie strony mogły walczyć, aż do śmierci, gdzie wszyscy by zginęli. Wszystko rozegrało się na jej oczach, co złamało jej serce. Ale musiała spełnić swoją obietnicę, wracając do niego.

W odcinku Gabriel również nie przebierał w środkach. Bez mrugnięcia okiem zabił kilku Żniwiarzy m.in. Mancea (Dikran Tulaine) i Jensona. Seth Gilliam opowiedział Comicbook.com o swoich wrażeniach grania mroczniejszej wersji swojego bohatera.

Przekonałem się, że fani lubią, gdy Gabriel zabija, a także dowiedziałem się, że istnieje baza fanów żądna krwi. Lubią przemoc i mrok. Myślę, że czują teraz, że mogą na niego liczyć, że zrobi coś nieszablonowego. Wcześniej to było coś jak: "Och, ten gość jest słaby i będzie podążać drogą wiary bla, bla bla". A teraz jest tak: "Och, ten facet jest dziką kartą, człowieku. Nie wiemy, co ten diabeł zrobi", co jest ekscytujące dla mnie do zagrania.

Aktor uważa, że mroczniejszy Gabriel jest "fajniejszy do wcielania się", porównując go do swojego komiksowego odpowiednika, który zginął na wieży ciśnień w makabrycznych okolicznościach.

Myślę, że to świetne, ponieważ dali mi o wiele więcej do roboty niż jego odpowiednik z komiksu. Więc wszystko, co miało miejsce odkąd miał zawisnąć na wieży ciśnień do góry nogami, co się nie wydarzyło, było jak wcielanie się w [inną postać]. Myślę, że im mroczniejszy się staje, dziwnie zbliża go do pewnego rodzaju światłości.

Żniwiarze zostali wymordowani przez grupę Maggie. Przeżyła tylko Leah (Lynn Collins), której Daryl pozwolił odejść. Aktorka uważa, że bohaterka myśli, że ponownie los nie był dla niej łaskawy. Nie ma nic do stracenia, dlatego teraz jest jeszcze groźniejsza niż wcześniej. W zwiastunach Leah pojawiała się w scenach z dalszej części sezonu, więc widzowie mogą się spodziewać jej powrotu.

To smutne. Ta część historii zmienia się. Zobaczymy, do którego miejsca [Leah] zmierza. Żyje, co oznacza, że sama będzie walczyć o przetrwanie. Jak to na nią wpłynie?

Zobaczcie poniżej zdjęcia zza kulis 9. odcinka The Walking Dead:

The Walking Dead 11B - zdjęcia z 9. odcinka

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 9

The Walking Dead 11B - polska premiera 10. odcinka 28 lutego o 3:30 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na kanale FOX.

