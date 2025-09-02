Carol w romansowym wątku? Aktorka i twórcy z The Walking Dead: Daryl Dixon komentują
Melissa McBride tajemniczo wypowiedziała się o ewentualnym wątku romansowym swojej bohaterki w 3. sezonie The Walking Dead: Daryl Dixon. Twórcy zdradzili o nim więcej szczegółów.
W niedawnym zwiastunie 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon widzowie mogli zobaczyć sceny z Londynu i Hiszpanii w stylu spaghetti westernu. Nie brakowało w nim akcji i hord zombie. Jednak jedno ujęcie przykuło uwagę fanów. O potencjalnym nowym wątku romansowym opowiedziała Melissa McBride i twórcy.
Czytaj więcej: Nowe zdjęcia i klip z The Walking Dead: Daryl Dixon. 3. sezon to połączenie Tatooine z Don Kichotem
Carol będzie mieć romantyczną relację
W tym krótkim fragmencie Carol dzieli pełną emocji chwilę z nieznajomym mężczyzną. To Antonio (w tej roli Eduardo Noriega), który jest ojcem Roberto (Hugo Arbués), młodego mężczyzny szaleńczo zakochanego w Justinie (Candela Saitta). Ten wątek odegra ważną rolę w 3. sezonie.
Serwis Entertainment Weekly poprosił Melissę McBride o skomentowanie sceny, w której Carol i Antonio wyglądają, jakby mieli się pocałować. Aktorka powiedziała, że gdy jej bohaterka i Daryl docierają do Hiszpanii, spotykają tam ludzi mieszkających w wiosce.
Scott M. Gimple, który czuwa nad treścią w uniwersum The Walking Dead, potwierdził, że warto śledzić wątek tej pary. Dodał, że Carol może być bardziej otwarta na związek po tym, jak w poprzednim sezonie uporała się z traumą po Sophii.
Więcej światła na ten wątek romansowy rzuca producent i showrunner David Zabel:
W 3. sezonie Daryl i Carol będą ingerować w układ, polegający na wymianie młodych kobiet za ochronę. Według twórcy to zbliży Carol i Antonia do siebie. Dodał, że postaci McBride bardzo zależy na tym, by pomóc Antonio i jego rodzinie, a także mieszkańcom, znajdującym się w tej sytuacji, w którą zostali wplątani główni bohaterowie. Zabel przyznał, że z czasem intymność między nimi rośnie, a w rezultacie pojawi się także otwartość.
Poniżej możecie zobaczyć dwa nowe zdjęcia z nadchodzącej serii, które znajdują się na początku galerii. Na pierwszym z nich znajduje się Stephen Merchant, którego bohaterowie spotkają w Londynie, a na drugim widzimy szwendacza. Po nich możecie obejrzeć też kolejny teaser.
The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 3. sezonu
The Walking Dead: Daryl Dixon – fabuła 3. sezonu
W trzecim sezonie ponownie śledzimy losy Daryla Dixona i Carol Peletier, którzy próbują odnaleźć drogę powrotną do domu i bliskich. Im bardziej się starają, tym bardziej oddalają się od celu, trafiając do kolejnych odległych i nieznanych krain, gdzie warunki nieustannie się zmieniają, a skutki apokalipsy szwendaczy przybierają różne, często zaskakujące formy.
The Walking Dead: Daryl Dixon - światowa premiera odbędzie się 7 września 2025 roku. Nowe odcinki trafią też na Canal+.
Źródło: ew.com
