fot. AMC

W niedawnym zwiastunie 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon widzowie mogli zobaczyć sceny z Londynu i Hiszpanii w stylu spaghetti westernu. Nie brakowało w nim akcji i hord zombie. Jednak jedno ujęcie przykuło uwagę fanów. O potencjalnym nowym wątku romansowym opowiedziała Melissa McBride i twórcy.

Carol będzie mieć romantyczną relację

W tym krótkim fragmencie Carol dzieli pełną emocji chwilę z nieznajomym mężczyzną. To Antonio (w tej roli Eduardo Noriega), który jest ojcem Roberto (Hugo Arbués), młodego mężczyzny szaleńczo zakochanego w Justinie (Candela Saitta). Ten wątek odegra ważną rolę w 3. sezonie.

Serwis Entertainment Weekly poprosił Melissę McBride o skomentowanie sceny, w której Carol i Antonio wyglądają, jakby mieli się pocałować. Aktorka powiedziała, że gdy jej bohaterka i Daryl docierają do Hiszpanii, spotykają tam ludzi mieszkających w wiosce.

W miarę jak Carol wraca do zdrowia, okazuje się, że mają ze sobą coś wspólnego. Zobaczymy, jakie są między nimi wspólne mianowniki. Ich ścieżki są bardzo podobne. Myślę, że uczą się od siebie nawzajem.

Scott M. Gimple, który czuwa nad treścią w uniwersum The Walking Dead, potwierdził, że warto śledzić wątek tej pary. Dodał, że Carol może być bardziej otwarta na związek po tym, jak w poprzednim sezonie uporała się z traumą po Sophii.

To był wzruszający moment. Co to oznacza? I co to znaczy ogólnie dla Carol w tym świecie, który mógłby być lżejszy a brzemię mniejsze? Jakie możliwości to otwiera? Myślę, że Antonio mógłby być jedną z tych możliwości.

fot. AMC

Więcej światła na ten wątek romansowy rzuca producent i showrunner David Zabel:

Carol i Antonio mają niezwykle fascynującą relację, poznając się coraz lepiej. Poznają się stopniowo, ale w miarę jak to się dzieje, pojawia się między nimi prawdziwe ciepło i zrozumienie, wynikające z tego, skąd on pochodzi w swoim życiu i gdzie ona była w swoim.

W 3. sezonie Daryl i Carol będą ingerować w układ, polegający na wymianie młodych kobiet za ochronę. Według twórcy to zbliży Carol i Antonia do siebie. Dodał, że postaci McBride bardzo zależy na tym, by pomóc Antonio i jego rodzinie, a także mieszkańcom, znajdującym się w tej sytuacji, w którą zostali wplątani główni bohaterowie. Zabel przyznał, że z czasem intymność między nimi rośnie, a w rezultacie pojawi się także otwartość.

Oboje byli zamknięci w sobie przez jakiś czas, ale w miarę jak się poznają i historia się rozwija, a Carol jest na bardziej zaawansowanym etapie z powodu tego, co wydarzyło się po zakończeniu drugiego sezonu, ich intymność rośnie. Pojawia się zainteresowanie tym, co się między nimi wydarzy.

Poniżej możecie zobaczyć dwa nowe zdjęcia z nadchodzącej serii, które znajdują się na początku galerii. Na pierwszym z nich znajduje się Stephen Merchant, którego bohaterowie spotkają w Londynie, a na drugim widzimy szwendacza. Po nich możecie obejrzeć też kolejny teaser.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 3. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon – fabuła 3. sezonu

W trzecim sezonie ponownie śledzimy losy Daryla Dixona i Carol Peletier, którzy próbują odnaleźć drogę powrotną do domu i bliskich. Im bardziej się starają, tym bardziej oddalają się od celu, trafiając do kolejnych odległych i nieznanych krain, gdzie warunki nieustannie się zmieniają, a skutki apokalipsy szwendaczy przybierają różne, często zaskakujące formy.

The Walking Dead: Daryl Dixon - światowa premiera odbędzie się 7 września 2025 roku. Nowe odcinki trafią też na Canal+.