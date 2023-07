The Walking Dead: Daryl Dixon - nowy plakat z tytułowym bohaterem. Celem spin-offu jest odkrycie innego świata

fot. AMC

W oficjalnym opisie nowego serialu pt. The Walking Dead: Daryl Dixon możemy przeczytać, że tytułowa postać zostaje wyrzucona na brzeg we Francji i stara się zrozumieć, jak i dlaczego tam się dostała. Produkcja pokaże podróż Daryla przez zrujnowany kraj. Bohater ma nadzieję na odnalezienie drogi powrotnej do domu, ale relacje, które nawiąże podczas wyprawy, skomplikują jego plan.

Greg Nicotero, który wyreżyserował dwa odcinki spin-offu The Walking Dead, przyznał w rozmowie z Entertainment Weekly, że ta produkcja jest najbliższa samodzielnemu serialowi, jaką można było zrobić w tym uniwersum.

Celem nie jest tylko zobaczenie Daryla w egzotycznych i nowych miejscach, ale także odkrycie zupełnie innego świata.

Dodał, że serial wprowadza nowe postacie, motywy i jest ekscytującym rozszerzeniem gatunku, które zachwyci ludzi, którzy kochają tego rodzaju narrację i pragną więcej.

W sieci pojawił się nowy plakat z The Walking Dead: Daryl Dixon, który możecie zobaczyć poniżej na początku galerii.

The Walking Dead: Daryl Dixon - plakat i zdjęcia

The Walking Dead: Daryl Dixon - plakat

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera jesienią 2023 roku w amerykańskiej stacji AMC.