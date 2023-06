The Walking Dead: Daryl Dixon - fragment nowego serialu. Główny bohater w opustoszałej Francji

fot. AMC // zrzut z ekranu z wideo

Spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon opowie o tytułowym bohaterze, który trafił do Francji. Będzie próbował dowiedzieć się, jak to się stało, że znalazł się w Europie, a następnie będzie musiał odnaleźć drogę do domu.

W Daryla ponownie wcielił się Norman Reedus, który w rozmowie z Entertainment Weekly powiedział:

Jego podróż była długa. Dłuższa, jeszcze trudniejsza i dziwniejsza niż myślicie. Był tak blisko zdobycia tego, czego pragnął i trafienia do miejsca, w którym chciał się znaleźć. I oczywiście według zasad The Walking Dead zostało mu to odebrane. Daryla można równie dobrze pozostawić na księżycu. Ten świat jest teraz większy, poważniejszy i równie ciężki, jeśli nie cięższy.

W sieci pojawił się fragment wideo z The Walking Dead: Daryl Dixon. W niedawnym teaserze główny bohater dryfował na otwartym oceanie, a teraz jest już na stałym lądzie. Zostawił też radiową wiadomość, w której podał swoje imię i nazwisko, cel oraz miejsce pochodzenia (Wspólnota). Dodał, że znalazł same kłopoty. W wideo Daryl przemierza tereny Francji - widzimy m.in. zdewastowaną Marsylię oraz słynny zabytkowy akwedukt - Pont du Gard. Zobaczcie poniżej.

The Walking Dead: Daryl Dixon - fragment serialu

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia

The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera jesienią 2023 roku na AMC.