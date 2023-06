The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia zza kulis. Melissa McBride na planie serialu!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

The Walking Dead: Daryl Dixon to nadchodzący spin-off serialu The Walking Dead, w którym w tytułowej roli występuje Norman Reedus. Akcja przenosi się do Francji, gdzie bohater będzie próbować się dowiedzieć, jak się tam znalazł oraz będzie musiał odnaleźć drogę do domu. Pierwszy sezon ma liczyć 6 odcinków.

Przypomnijmy, że początkowo serial miał skupiać się na postaciach Daryla i Carol. Ale ze względu na problemy logistyczne związane z przenosinami produkcji do Europy Melissa McBride musiała zrezygnować z roli. Okazuje się, że aktorka jednak wystąpi w tej produkcji, ponieważ została dostrzeżona na planie filmowym we Francji wraz z Reedusem. Nie jest jasne czy scena zostanie uwzględniona w 1. sezonie, do którego zdjęcia jakiś czas temu się zakończyły, czy będzie już częścią drugiej serii, której jeszcze nie potwierdziła stacja AMC, ale według plotek już zaczęły się nad nią prace.

Również o powrocie McBride do roli Carol poinformował na swoim Twitterze Jeffrey Dean Morgan, który wciela się w Negana w innym spin-offie - The Walking Dead: Dead City. Jego złośliwy komentarz odnosi się do hejterów, którzy zaatakowali aktorkę w Internecie po tym, jak stacja poinformowała o jej rezygnacji ze spin-offa. Dodał też, że cieszy się, że widzi aktorów znowu razem i nie może się doczekać nowego serialu.

Poniżej możecie zobaczyć zakulisowe materiały ze wspólnej sceny Melissy McBride z Normanem Reedusem.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera jesienią 2023 roku na AMC.