The Walking Dead: Daryl Dixon - teaser nowego spin-offu. Trudna sytuacja głównego bohatera

fot. AMC

The Walking Dead: Daryl Dixon to kolejny spin-off serialu The Walking Dead, który skupia się na tytułowej postaci. W nim bohater budzi się w Europie nie wiedząc, jak się tam dostał. Będzie próbować dowiedzieć się, jak to się stało, że znalazł się we Francji, a następnie będzie musiał odnaleźć drogę do domu.

W sieci pojawił się teaser nowego serialu, którego pierwszy sezon będzie liczyć 6 odcinków. Widzimy w nim, jak Daryl, w którego ponownie wcielił się Norman Reedus, dryfuje nieprzytomny na przewróconej szalupie na środku oceanu. Ponadto otrzymaliśmy potwierdzenie podtytułu. Według niektóry doniesień miał on brzmieć "Raise the Dead", ale ostatecznie pozostał bardziej rozpoznawalny "Daryl Dixon". Premiera spin-offa zaplanowana jest na jesień 2023 roku.

The Walking Dead: Daryl Dixon - teaser

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia

The Walking Dead: Daryl Dixon

Reżyser i producent wykonawczy Greg Nicotero przyznał w jednym z wywiadów, że serial przypomina historię z powieści Obcy w obcym kraju amerykańskiego pisarza Roberta A. Heinleina, w którym eksplorujemy postapokaliptyczną Europę oczami Daryla Dixona. Twórca powiedział, że świetnie się bawili na planie, a spin-off jest trochę inny. Dodał, że był zaskoczony tym, że po 12 latach pracy nad The Walking Dead serial o Darylu wydał mu się świeży i nowy.

Przypomnijmy, że początkowo serial miał opowiadać o Darylu i Carol. Ale ze względu na problemy logistyczne związane z przenosinami produkcji do Europy Melissa McBride musiała zrezygnować z roli. Ponadto Scott M. Gimple, czyli dyrektor ds. treści w uniwersum Walking Dead, który jest producentem wykonawczym spin-offu z Angelą Kang, potwierdził, że zobaczymy w nim "mądrzejszy" wariant szwendaczy. Te pojawiły się w scenie po napisach w serialu The Walking Dead: Nowy świat, a także we flagowej produkcji.

The Walking Dead: Daryl Dixon - obsada

Oprócz Normana Reedusa w serialu występują: Clémence Poésy jako Isabelle, Anne Charrier jako Genet, Laika Blanc Francard jako Sylvie, Eriq Ebouaney jako Fallou, Romain Levi jako Codron oraz debiutant Louis Puech Scigliuzzi jako Laurent. Ponadto w spin-offie pojawi się Adam Nagaitis, który gra postać o imieniu Quinn. Jest właścicielem podziemnego klubu nocnego w Paryżu o nazwie Demimonde, który stał się potężnym człowiekiem po apokalipsie zombie.