Mission: Imposible 7 - reżyser wierzy, że ten film "zmiażdży" ostatniego Top Guna

Seria filmów Mission: Impossible trwa od 1996 roku, a główną rolę nieprzerwanie kontynuuje Tom Cruise jako agent IMF, Ethan Hunt. Sześć dotychczasowych filmów zarobiło na całym świecie ponad 3,5 miliarda dolarów, co czyni z tej serii jedną z najbardziej dochodowych w historii. Reżyser nadchodzącego Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1, Christopher McQuarrie wierzy, że to widowisko zdoła przebić film Top Gun: Maverick.

W Rozmowie z Total Film wyjaśnił, w jaki sposób osoby stojące za filmem postrzegają konkurowanie z innymi franczyzami, a raczej konkurowanie ze sobą w obrębie własnej serii.

Nie widzimy konkurencji w filmach o Bondzie czy Johnie Wicku. Kochamy te filmy, podziwiamy ich twórców i chcemy, by byli jak najlepsi. Tak naprawdę rywalizujemy tylko sami ze sobą.

Jednocześnie przyznaje, że ma ochotę przebić to, co zostało pokazane w Mavericku. McQuarrie pracował nad tym widowiskiem jako scenarzysta i powiedział w wywiadzie, że wszystko, czego nauczył się przy tym projekcie, ma zostać wykorzystane do tego, żeby "zmiażdżyć" tamten projekt. Nie będzie to łatwe zadanie, bo nawet jeśli uda się przebić skalę widowiska, to jednak Top Gun: Maverick zdołał osiągnąć olbrzymi sukces w box office, zarabiając na całym świecie prawie 1,5 mld dolarów. Najwięcej z serii Mission: Impossible zarobiła część Fallout z 2018 roku, która zdobyła zarobki na poziomie prawie 800 mln dolarów.

Mission: Impossible 7 - premiera 14 lipca 2023 roku.