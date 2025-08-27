Reklama
placeholder

Nowe zdjęcia i klip z The Walking Dead: Daryl Dixon. 3. sezon to połączenie Tatooine z Don Kichotem

Norman Reedus i twórcy opowiadają o pracy nad 3. sezonem spin-offu The Walking Dead, zachwycając się jego scenerią. Ponadto pojawiły się nowe promocyjne zdjęcia oraz fragment serialu, w którym zombie wyłania się z morza.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  teaser 
zdjęcia spin-off the walking dead daryl the walking dead: Daryl Dixon
The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon fot. AMC
Reklama

3. sezon The Walking Dead: Daryl Dixon zadebiutuje już za 1,5 tygodnia, dlatego kampania promocyjna trwa w najlepsze. W sieci pojawiają się nowe zdjęcia, teasery, a także wypowiedzi aktorów oraz twórców, którzy chętnie opowiadają o swoich wrażeniach z przenosin historii z Francji do Hiszpanii. 

Czytaj więcej: Nowe teasery z The Walking Dead: Daryl Dixon. Szykuje się dramatyczna walka w Hiszpanii

Co wydarzy się w 3. sezonie spin-offu?

Norman Reedus, który wciela się w tytułowego bohatera, przyznał w rozmowie z Entertainment Weekly, że potrafi powiedzieć wszystkie brzydkie słowa po hiszpańsku, ale też wszystkie pozdrowienia, pożegnania na dobranoc i tym podobne rzeczy. Na koniec szczerze dodał, że to mniej więcej tyle samo, co potrafi powiedzieć po francusku. 

W artykule dalej czytamy, że Daryla i Carol wypłyną z Anglii, ale z powodu burzy trafią do Hiszpanii. Na wybrzeżu spotkają zakochaną parę (w tych rolach Hugo Arbués jako Roberto oraz Candela Saitta jako Justina), która zabierze ich do miasteczka. Panuje tam układ, w którym oddaje się młode kobiety w zamian za ochronę. Tych "tradycji" nie pochwala Carol, co widzimy w nowym materiale zza kulis, który możecie zobaczyć poniżej.

Z kolei producent wykonawczy, David Zabel, przyznał, że architektura, geografia, język, kultura i historia Hiszpanii mają zupełnie inny klimat niż Francja. Dlatego skupili się na tych aspektach tego kraju, które wnoszą do historii mnóstwo specyfiki, barw i intryg. 

3. sezon kręcono w ruinach Belchite, które zostało zniszczone podczas hiszpańskiej wojny domowej w 1937 roku. Miasteczko stanowi tło dla tego, co wielu ze środowiska produkcyjnego uważa za kreatywny punkt kulminacyjny sezonu - pobocznego wątku w stylu spaghetti western, który ma miejsce w 5. odcinku. Mają się tam pojawić trędowaci, sępy wyłuskujące oczy i pociąg ciągnięty przez zombie. Zabel w wywiadzie przyznał:

To piękne miasto. Ale jest też upiorne i widmowe, ponieważ całe jest spalone i dawno zniszczone. Nikt tam nie mieszkał od dziesięcioleci, a wizualnie jest oszałamiające i filmowe.

Reedus zgodził się z producentem twierdząc, że czuć tam duchową potęgę. 

To było upiorne. Architektura z opuszczonymi budynkami bardzo przypominała apokalipsę i to dodatkowo potęgowało wrażenie. Ma to charakter duchowego połączenia Tatooine z atmosferą Don Kichota.

nullfot. AMC

W serialu chciano osiągnąć suchy, westernowy klimat, ale nie było to łatwe, ponieważ akurat podczas zdjęć padały ulewne deszcze. Aktor powiedział, że duża część historii miała dotyczyć braku wody, a oni doświadczyli niemal powodzi.

Melissa McBride też była zaskoczona tymi deszczowymi warunkami, dodając, że to był koszmar pod względem logistycznym dla wielu pracowników. Obecnie pracuje na planie 4. sezonu, który też jest kręcony w Hiszpanii. Gwiazda co rusz zachwyca się przepięknymi lokacjami, marząc o zamieszkaniu w takim miejscu. 

Na początku poniższej galerii możecie obejrzeć nowy klip z 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon, w którym Daryl oraz Roberto próbują prawdopodobnie naprawić statek, ale w morzu atakuje ich szwendacz. Po tym fragmencie serialu znajdują się trzy nowe zdjęcia, którymi podzielił się ekskluzywnie Entertainment Weekly.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia, teasery, plakaty

The Walking Dead: Daryl Dixon - klip z 3. sezonu

arrow-left
The Walking Dead: Daryl Dixon - klip z 3. sezonu
Źródło:
arrow-right

 

The Walking Dead: Daryl Dixon – fabuła 3. sezonu

W trzecim sezonie ponownie śledzimy losy Daryla Dixona i Carol Peletier, którzy próbują odnaleźć drogę powrotną do domu i bliskich. Im bardziej się starają, tym bardziej oddalają się od celu, trafiając do kolejnych odległych i nieznanych krain, gdzie warunki nieustannie się zmieniają, a skutki apokalipsy szwendaczy przybierają różne, często zaskakujące formy.

W głównej obsadzie 3. sezonu znaleźli się także Stephen Merchant, Eduardo Noriega, Óscar Jaenada i Alexandra Masangkay. Do swoich ról powrócą również Candela Saitta i Hugo Arbués.

The Walking Dead: Daryl Dixon - światowa premiera odbędzie się 7 września 2025 roku. Nowe odcinki trafią też na Canal+.

Źródło: Entertainment Weekly

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  teaser 
zdjęcia spin-off the walking dead daryl the walking dead: Daryl Dixon
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,5

2023
Oglądaj TERAZ The Walking Dead: Daryl Dixon Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Mortal Kombat 2
-

Nowe zapowiedzi Mortal Kombat 2. Tak prezentują się Skorpion i Baraka

2 37. Namor - w środowisku wodnym jest postacią trudną do zatrzymania – jako jedyny z członków swojego plemienia potrafi oddychać zarówno pod wodą, jak i na lądzie. Jego siła fizyczna jest tak wielka, że M’Baku porównał ją z tą, którą dysponuje Hulk. Namor jest postacią długowieczną, potrafi hipnotyzować istoty przebywające w wodzie, ma nadludzką wytrzymałość i odporność, może także latać.
-

Namor powraca do MCU! Aktor zdradza, jak się o tym dowiedział - będziecie zaskoczeni!

3 FINAL FANTASY XIV ONLINE FAN FESTIVALS 2026
-

Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 zapowiedziane. Poznaliśmy miejsca i daty wydarzeń

4 9. Kapitan Ameryka vs. Kapitan Ameryka - Avengers: Koniec gry
-

Herosi, którzy walczyli z samymi sobą. Multiwersum, klony i inne wariactwa

5 Planeta Singli 4: Wyspa
-

Polski hit wraca. Oto pierwszy zwiastun Planety Singli 4

6 Madame Web - box office: 100,5 milionów dolarów (budżet: 80-100 milionów dolarów)
-

Tych zdjęć z Madame Web nigdy nie widzieliśmy! Widok na superbohaterów zza kulis

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e164

Moda na sukces

s38e155

Zatoka serc

s20e14

America’s Got Talent

s2025e168

Anderson Cooper 360

s11e07

The Amazing Race Canada

s2025e171

The Lead with Jake Tapper

s01e86

s05e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Patrick J. Adams
Patrick J. Adams

ur. 1981, kończy 44 lat

Aaron Paul
Aaron Paul

ur. 1979, kończy 46 lat

Ariana Greenblatt
Ariana Greenblatt

ur. 2007, kończy 18 lat

Sarah Chalke
Sarah Chalke

ur. 1976, kończy 49 lat

Peter Stormare
Peter Stormare

ur. 1953, kończy 72 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

10

Śmierć na planie Emily w Paryżu. Co wiadomo w sprawie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV