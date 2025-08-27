Nowe zdjęcia i klip z The Walking Dead: Daryl Dixon. 3. sezon to połączenie Tatooine z Don Kichotem

fot. AMC

Reklama

3. sezon The Walking Dead: Daryl Dixon zadebiutuje już za 1,5 tygodnia, dlatego kampania promocyjna trwa w najlepsze. W sieci pojawiają się nowe zdjęcia, teasery, a także wypowiedzi aktorów oraz twórców, którzy chętnie opowiadają o swoich wrażeniach z przenosin historii z Francji do Hiszpanii.

Czytaj więcej: Nowe teasery z The Walking Dead: Daryl Dixon. Szykuje się dramatyczna walka w Hiszpanii

Co wydarzy się w 3. sezonie spin-offu?

Norman Reedus, który wciela się w tytułowego bohatera, przyznał w rozmowie z Entertainment Weekly, że potrafi powiedzieć wszystkie brzydkie słowa po hiszpańsku, ale też wszystkie pozdrowienia, pożegnania na dobranoc i tym podobne rzeczy. Na koniec szczerze dodał, że to mniej więcej tyle samo, co potrafi powiedzieć po francusku.

W artykule dalej czytamy, że Daryla i Carol wypłyną z Anglii, ale z powodu burzy trafią do Hiszpanii. Na wybrzeżu spotkają zakochaną parę (w tych rolach Hugo Arbués jako Roberto oraz Candela Saitta jako Justina), która zabierze ich do miasteczka. Panuje tam układ, w którym oddaje się młode kobiety w zamian za ochronę. Tych "tradycji" nie pochwala Carol, co widzimy w nowym materiale zza kulis, który możecie zobaczyć poniżej.

ROZWIŃ ▼

Z kolei producent wykonawczy, David Zabel, przyznał, że architektura, geografia, język, kultura i historia Hiszpanii mają zupełnie inny klimat niż Francja. Dlatego skupili się na tych aspektach tego kraju, które wnoszą do historii mnóstwo specyfiki, barw i intryg.

3. sezon kręcono w ruinach Belchite, które zostało zniszczone podczas hiszpańskiej wojny domowej w 1937 roku. Miasteczko stanowi tło dla tego, co wielu ze środowiska produkcyjnego uważa za kreatywny punkt kulminacyjny sezonu - pobocznego wątku w stylu spaghetti western, który ma miejsce w 5. odcinku. Mają się tam pojawić trędowaci, sępy wyłuskujące oczy i pociąg ciągnięty przez zombie. Zabel w wywiadzie przyznał:

To piękne miasto. Ale jest też upiorne i widmowe, ponieważ całe jest spalone i dawno zniszczone. Nikt tam nie mieszkał od dziesięcioleci, a wizualnie jest oszałamiające i filmowe.

Reedus zgodził się z producentem twierdząc, że czuć tam duchową potęgę.

To było upiorne. Architektura z opuszczonymi budynkami bardzo przypominała apokalipsę i to dodatkowo potęgowało wrażenie. Ma to charakter duchowego połączenia Tatooine z atmosferą Don Kichota.

fot. AMC

W serialu chciano osiągnąć suchy, westernowy klimat, ale nie było to łatwe, ponieważ akurat podczas zdjęć padały ulewne deszcze. Aktor powiedział, że duża część historii miała dotyczyć braku wody, a oni doświadczyli niemal powodzi.

Melissa McBride też była zaskoczona tymi deszczowymi warunkami, dodając, że to był koszmar pod względem logistycznym dla wielu pracowników. Obecnie pracuje na planie 4. sezonu, który też jest kręcony w Hiszpanii. Gwiazda co rusz zachwyca się przepięknymi lokacjami, marząc o zamieszkaniu w takim miejscu.

Na początku poniższej galerii możecie obejrzeć nowy klip z 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon, w którym Daryl oraz Roberto próbują prawdopodobnie naprawić statek, ale w morzu atakuje ich szwendacz. Po tym fragmencie serialu znajdują się trzy nowe zdjęcia, którymi podzielił się ekskluzywnie Entertainment Weekly.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia, teasery, plakaty

The Walking Dead: Daryl Dixon - klip z 3. sezonu Zobacz więcej Reklama

The Walking Dead: Daryl Dixon – fabuła 3. sezonu

W trzecim sezonie ponownie śledzimy losy Daryla Dixona i Carol Peletier, którzy próbują odnaleźć drogę powrotną do domu i bliskich. Im bardziej się starają, tym bardziej oddalają się od celu, trafiając do kolejnych odległych i nieznanych krain, gdzie warunki nieustannie się zmieniają, a skutki apokalipsy szwendaczy przybierają różne, często zaskakujące formy.

W głównej obsadzie 3. sezonu znaleźli się także Stephen Merchant, Eduardo Noriega, Óscar Jaenada i Alexandra Masangkay. Do swoich ról powrócą również Candela Saitta i Hugo Arbués.

The Walking Dead: Daryl Dixon - światowa premiera odbędzie się 7 września 2025 roku. Nowe odcinki trafią też na Canal+.