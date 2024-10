Nowa nazwa zombie w The Walking Dead: Daryl Dixon. Pochodzi z mitów Inuitów

fot. AMC

W uniwersum The Walking Dead istnieje wiele nazw na zombie. Byli szwendacze, zarażeni, pustki i wiele innych. A w najnowszym odcinku The Walking Dead: Daryl Dixon pojawiła się nowa nazwa na chodzące trupy, związana z wierzeniami Inuitów.

Czym są Tupilaq?

W drugim odcinku 2. sezonu spin-offu The Walking Dead Carol i Ash wylądowali samolotem na Grenlandii. Tam bohaterka została zaatakowana przez szwendaczy, które nagle wyszły spod mchu. W zabiciu ich pomogły jej dwie kobiety, Eun i Hanna, które zamieszkiwały stację badawczą. Jedna z nich wyjaśniła, że na wyspie nieumarłych nazywają Tupilaq.

fot. AMC

Nie jest to nowy wariant zombie, a sama nazwa wywodzi się z mitu, pochodzącego z wierzeń Inuitów. Uważa się, że Tupilaq to stworzenia, którym dano życie w celu odnalezienia i zabicia wroga ich twórcy. Jedli też ludzkie mięso. Jednak przywołanie tych bestii było obarczone wielkim ryzykiem, ponieważ gdyby nie udało im się ukończyć misji, to Tupliaq wracali, aby zabić swojego twórcę. Podobno są zrobione z części zwierząt, a czasami z ciał dzieci, co nadaje im niepokojący wygląd. Zombie w serialu były pokryte mchem i roślinami.

W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że zdjęcia nie odbywały się na Grenlandii lecz we francuskich Alpach.

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera 3. odcinka 13 października w amerykańskiej stacji AMC. W Polsce brak emisji.