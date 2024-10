Czy powstanie animowany sequel Tajemnic Smallville? Wszystko w rękach Warner Bros.

źródło: materiały prasowe

Od kilku lat pojawiają się informacje o powstaniu animowanej kontynuacji popularnego serialu Tajemnice Smallville. W marcu Michael Rosenbaum (Lex Luthor) otwarcie mówił o pomyśle na tego rodzaju sequel, ale podkreślał, że musi przyjść na to właściwy czas, aby przedstawić go Warner Bros. Dodał, że cała obsada chce pracować przy tym projekcie.

W najnowszym wywiadzie dla Screen Rant Tom Welling, odtwórca Supermana, potwierdził, że los animacji pozostaje w rękach Warner Bros. Discovery i DC Studios.

Powiem ci na czym stoimy: potrzebujemy zgody Warner Bros. i DC, żeby nam na to pozwolili. Mamy Ala [Gougha] i Milesa [Millara], którzy są bardzo zajęci pracą nad serialem Wednesday. Są twórcami Smallville i chcą napisać scenariusz. Musimy po prostu iść naprzód z DC i Warner Bros.

Następnie aktor dodał, że to projekt, który powstanie z pasji.

To nie będzie przebój - to będzie dla fanów. Wszyscy aktorzy chcą użyczyć głosu postaciom – wszyscy jesteśmy za tym. Potrzebujemy tylko, żeby pozwolili nam korzystać z praw do własności intelektualnej.

Ponadto serwis zapytał się Wellinga, czy chciałbym założyć kostium Supermana w jakimś przyszłym aktorskim projekcie. Aktor przyznał, że ma dwóch synów, więc z od pierwszego Halloween uzbierali już 40-50 kostiumów. Jedyny, którego nie mają to ten Supermana.

Zapytałem mojego syna, dlaczego, a on powiedział: "Bo został zabrany", a ja powiedziałem: "Przez kogo?", a on odpowiedział: "Przez [ciebie]". To było coś jak: "Dobrze, myślę, że teraz jestem otwarty na ten pomysł". Więc jeśli znasz kogoś, myślę, że byłoby wspaniale. Myślę, że fajnie byłoby być tego częścią.

