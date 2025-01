Na Doktora Strange'a 3 i Shang-Chi 2 będzie trzeba poczekać. Nowy serial Marvela otrzymał zielone światło

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Od premiery filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni miną niedługo cztery lata, z kolei Doktora Strange'a na wielkim ekranie widzieliśmy ostatnio w 2022 roku przy okazji Doktor Strange w multiwersum obłędu. Obie te produkcje zostały ciepło przyjęte przez fanów i jak na okoliczności (szczególnie przy premierze Shang-Chiego, która była jeszcze w trakcie pandemii) dobrze zarobiły w ogólnoświatowym box office. Fani MCU wyczekują doniesień o kontynuacjach tych dwóch produkcji i nie mogą się doczekać powrotu herosów na ekran. Nowych informacji w tej sprawie udzielił Daniel Richtman, znany scooper, którego informacje często się sprawdzały.

Na Doktora Strange'a 3 i Shang-Chi 2 będzie trzeba poczekać

Jego zdaniem Shang-Chi 2 i Doktor Strange 3 nie rozpoczną zdjęć wcześniej niż w 2026 roku. Do reżyserii filmu z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej wedle plotek ma powrócić Sam Raimi. Nie wiadomo za to, co dalej z Shang-Chim, ponieważ reżyser pierwszego filmu, Destin Daniel Cretton, będzie zajęty niedługo kręceniem Spider-Mana 4.

Richtman przedstawił też dobre informacje. Twierdzi, że serial Strange Academy, który miałby się skupiać na szkoleniu przez Wonga nowych magicznych adeptów po tym, jak Scarlet Witch zaatakowała Kamar-Taj, dostał w Marvel Studios zielone światło.

Wszystkie te doniesienie należy jednak traktować na razie jako plotkę.

