Zwiastun i pierwsze zdjęcia filmu Skrzat. Nowy początek. Arkadiusz Jakubik w poruszającej przygodzie

Krzysztof Komander reżyserem nowego filmu familijnego, Skrzat. Nowy początek, który opowie historię o sile rodzinnych więzi oraz radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Do obsady należy m.in. Arkadiusz Jakubik w zupełnie nowej dla siebie roli - zagra ojca 11-letniej dziewczynki, która musi sobie poradzić w kompletnie innym otoczeniu po przeprowadzce. Zobaczcie zwiastun.

Skrzat. Nowy początek - pierwszy zwiastun

Skrzat. Nowy początek - fabuła, zdjęcia, premiera

Tak dystrybutor NEXT FILM opisuje fabułę nadchodzącego filmu:

Jedenastoletnia Hania (Amelia Golda) po przeprowadzce z tatą do innego miasta musi odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Kiedy dziewczynki z klasy zabierają jej medalik – bezcenną rodzinną pamiątkę – Hania postanawia go odzyskać za wszelką cenę. By tego dokonać, musi udowodnić istnienie skrzatów, w które – mimo swojego wieku i wbrew docinkom rówieśników – wciąż głęboko wierzy. W pełnej przygód misji pomoże jej – początkowo niechętnie – kolega Michał (Maksymilian Zieliński), młody wynalazca. Okazuje się jednak, że znalezienie magicznego stworzenia to dopiero początek. Trzeba jeszcze zyskać jego zaufanie i... nauczyć się współpracować.

Na ekranie zobaczymy także Annę Smołowik, Wojciecha Stolarza, Agatę Turkot oraz Borysa Szyca.

Portal naEKRANIE.pl jako pierwszy informował o tym nadchodzącym debiucie. Premiera filmu została zaplanowana na 2025 rok.

