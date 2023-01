The Walking Dead: Dead City - wideo zza kulis serialu. Pokazuje ważną konfrontację

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

The Walking Dead: Dead City to jeden z trzech nowych spin-offów ze świata The Walking Dead. W głównych rolach występują Jeffrey Dean Morgan oraz Lauren Cohan, którzy ponownie wcielają się w Negana i Maggie.

W opisie fabuły tego spin-offa możemy przeczytać, że bohaterowie trafią do postapokaliptycznego Manhattanu, który jest od dawna odcięty od stałego lądu. Rozpadające się miasto jest pełne umarłych i mieszkańców, którzy uczynili Nowy Jork swoim własnym światem pełnym anarchii, niebezpieczeństw, piękna i terroru.

Podczas pobytu w mieście Maggie i Negan spotykają rodowitych nowojorczyków, uciekają przed szeryfem ze skomplikowaną przeszłością i ścigają znanego zabójcę. Ale gdy para zagłębia się w otchłanie miasta opanowanego przez szwendaczy staje się jasne, że traumy z ich burzliwej przeszłości mogą okazać się równie wielkim zagrożeniem, jak niebezpieczeństwa teraźniejszości.

Tak prezentuje się szczegółowy opis fabuły nowego serialu, który będzie składać się z 6 odcinków. Z wywiadu z Jeffreyem Dean Morganem wiemy również, że Negan powróci do swoich dawnych nawyków. Z kolei podczas panelu na TCA 23 ujawniono, że Maggie zwróciła się do Negana o pomoc w uratowaniu Hershela, który został porwany przez kilku złych ludzi, co wyjaśnia dlaczego postacie ze sobą współpracują. Ponadto akcja serialu rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z finału The Walking Dead.

W ostatnim czasie wyciekło wideo z planu serialu. Zdradza kluczowe momenty The Walking Dead: Dead City, które można uważać za spoiler!

We wspomnianym filmiku widać dwie postacie - Maggie i Negana. Bohaterka dźga nożem byłego lidera Zbawców. Jej atak nie przyniósł powodzenia, bo Negan z łatwością ją powala, a następnie wyciąga nóż. Nie wiemy, co jest przyczyną ich konfliktu. Nie wiadomo, w którym momencie historii to nastąpiło, ale osoba, która udostępniła to wideo zastanawia się czy to nie jest finałowa scena sezonu i ostatnie chwile Maggie. Zobaczcie poniżej.

https://twitter.com/DeadCityAMC/status/1617182824586530816

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia

The Walking Dead: Dead City

The Walking Dead: Dead City - obsada

W obsadzie The Walking Dead: Dead City oprócz wyżej wymienionych znajdują się: Gaius Charles jako bezlitosny Perlie Armstrong, Karina Ortiz jako Amaia, Mahina Napoleon jako Ginny, Jonathan Higginbotham jako Tommaso, Trey Santiago-Hudson jako Jano i Zeljko Ivanek jako Chorwat.

The Walking Dead: Dead City - premiera w czerwcu 2023 roku. Dokładna data jeszcze nie została ustalona.