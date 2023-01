The Walking Dead - premiery spin-offów przesunięte. Serial o Ricku i Michonne w 2024 roku

fot. AMC

AMC szuka oszczędności tnąc koszty poprzez zwolnienia pracowników oraz kasowanie seriali. Na szczęście fani uniwersum The Walking Dead mogą spać spokojnie. Mimo że Fear the Walking Dead zakończy się na 8. sezonie to amerykańska stacja nie zrezygnowała z rozwijania tego świata za pomocą spin-offów. Jednak ogłosiła kilka ważnych informacji w związku z ich premierami.

The Walking Dead: Dead City, który ma skupić się na na postaciach Negana (Jeffrey Dean Morgan) i Maggie (Lauren Cohan), początkowo miał trafić na antenę AMC w kwietniu 2023 roku. Stacja postanowiła przesunąć premierę na czerwiec. Dokładna data nie została jeszcze ogłoszona.

W opisie fabuły tego spin-offa, który składa się z 6 odcinków, możemy przeczytać, że bohaterowie trafią do postapokaliptycznego Manhattanu, który jest od dawna odcięty od stałego lądu. Rozpadające się miasto jest pełne umarłych i mieszkańców, którzy uczynili Nowy Jork swoim własnym światem pełnym anarchii, niebezpieczeństw, piękna i terroru. Podczas panelu na TCA 23 ujawniono, że Maggie zwróciła się do Negana o pomoc w uratowaniu Hershela, który został porwany przez kilku złych ludzi. To wyjaśnia dlaczego postacie ze sobą współpracują. Przypomnijmy, że akcja Dead City rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z finałowego odcinka The Walking Dead. Jak zapewniał Morgan w jednym z wywiadów - Negan powróci do swoich dawnych nawyków.

Z kolei The Walking Dead: Daryl Dixon, czyli serial o tytułowej postaci, w którą wciela się Norman Reedus ma zadebiutować na AMC w drugiej połowie 2023 roku. W związku z tym również przesunięto na 2024 rok premierę spin-offa o Ricku Grimesie i Michonne, w których wcielą się odpowiednio Andrew Lincoln i Danai Gurira. Zdjęcia do tego serialu mają rozpocząć się na początku 2023 roku. W opisie fabuły możemy przeczytać:

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

