The Walking Dead: Destinies - nadciąga nowa gra. Produkcja pozwoli zmienić historię znaną z serialu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. AMC

Reklama

W styczniu tego roku do sieci wyciekł tytuł gry The Walking Dead: Destinies. Teraz poznaliśmy nieoficjalne informacje na jej temat. Ujawnił je billbil_kun, jeden z najbardziej zaufanych leakerów z branży. Nadchodząca produkcja ma być przygodową grą akcji, która przedstawi wydarzenia znane z pierwszych 4. sezonów serialu. Jest jednak pewien haczyk: to gracze będą mieli wpływ na przebieg historii i będą decydować o tym, kto zginie, a kto przeżyje.

Głównym bohaterem ma być Rick Grimes (choć spotkamy też inne znane postacie, jak Shane, Michonne czy Daryl), a podczas zabawy trafimy między innymi do Atlanty, na farmę rodziny Greene, do więzienia oraz Woodbury. Nie zabraknie również scen akcji, w których trakcie wykorzystamy zróżnicowanie bronie, takie jak katany, rewolwery i strzelby. Oprócz tego mają pojawić się pewne elementy zarządzania w postaci zbierania surowców i rozbudowy obozu.

https://twitter.com/billbil_kun/status/1692091824528126054

billbil_kun ujawni, że The Walking Dead: Destinies może zadebiutować już 14 listopada na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Data premiery może jednak jeszcze ulec zmianie.