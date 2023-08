TMNT: Shredder's Revenge - Dimension Shellshock z datą premiery. Zobaczcie zwiastun dodatku

fot. Dotemu

Reklama

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Dimension Shellshock to nadchodzące rozszerzenie do ciepło przyjętej gry beat'em up z 2022 roku. Firmy Tribute Games i Dotemu zapowiedziały, że dodatek ten zadebiutuje już 31 sierpnia na wszystkich platformach: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.

Dimension Shellshock to nie tylko nowe poziomy, ale też zupełnie nowy tryb: Survival. Gracze będą walczyć z nim z kolejnymi falami wrogów, jednocześnie zyskując co jakiś czas specjalne wzmocnienia, w tym takie, które pozwolą im zmienić się w znanych z serii antagonistów. Oprócz tego DLC wprowadzi także dwie kolejne, grywalne postacie. Będą nimi królik-samuraj, Usagi Yojimbo oraz Karai.

TMNT: Shredder's Revenge - Dimension Shellshock - zwiastun dodatku

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat gry TMNT: Shredder's Revenge, to w tym miejscu możecie zapoznać się z naszą recenzją tego tytułu.