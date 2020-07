The Walking Dead - Margot Bingham dołącza do obsady 11. sezonu - kogo zagra?

fot. Francisco Roman/NBC

The Walking Dead jeszcze nie zakończyło 10. sezonu, ale już ogłoszono, że do obsady 11. serii dołączy Margot Bingham. Aktorka już wcześniej wystąpiła w serialu, a jej głos można było usłyszeć w radiu, za pomocą którego komunikował się z nią Eugene Porter (Josh McDermitt). Było to w odcinkach Bonds i Morning Star. Teraz będzie miała okazję zagrać pokazując widzom swoją twarz.

Choć nie podano kogo zagra Margot Bingham, to wiele wskazuje na to, że wcieli się w komiksową postać o imieniu Stephanie. Jej wspólny wątek z Eugenem w serialu rozwija się bardzo podobnie do tego w komiksie. Niewiele wiadomo o postępie prac nad 11. sezonem, ale showrunnerka, Angela Kang, zdradziła, że akcja serialu przeniesie się z wiejskich okolic w bardziej miejskie tereny.

Margot Bingham znana jest z seriali Ona się doigra, New Amsterdam i One Dollar.

Nie podano jeszcze daty emisji finałowego odcinka 10. sezonu The Walking Dead, ani kiedy rozpoczną się prace na planie nad 11. sezonem, które są uzależnione od stanu pandemicznego w USA. Więcej szczegółów poznamy podczas panelu na San Diego Comic-Con.