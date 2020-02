The Walking Dead - Negan jako Szeptacz w masce. Nowe zdjęcia

The Walking Dead powraca na ekrany w lutym 2020 roku z sezonem 10B. W nim też kluczową rolę odgrywać będzie Negan grany przez Jeffreya Deana Morgana.

Sam aktor w nowym wywiadzie tłumaczy, że widz do końca nie będzie wiedzieć, jaki jest plan Negana i gdzie leży jego lojalność. Denise Huth, jedna z producentek, sugeruje, że on jest teraz Szeptaczem. Do tego dochodzi nadchodzący konflikt z Betą, która nie ufa Neganowi i nie podoba mu się, że zbliża się do Alfy. Efektem tego jest przywdzianie przez Negana maski Szeptacza zrobionej z jego ze szwendaczy.

Negan jako Szeptacz. Zobaczcie zdjęcia:

The Walking Dead - Negan jako Szeptacz - sezon 10

Zobaczcie wideo promocyjne ze scenami Negana:

Co ciekawe, pierwszy z nadchodzących odcinek dostanie wyższą kategorię wiekową z uwagi na sytuację o treści seksualnej. Nie wyjawiono, co dokładnie się wydarzy.

The Walking Dead - premiera sezonu 10B odbędzie się 24 lutego 2020 roku.

