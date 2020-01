The Walking Dead: sezon 10B - nowe plakaty. Na tych postaciach skupią się kolejne odcinki

Wojna z Szeptaczami trwa. Serial The Walking Dead powróci już 23 lutego wraz z ostatnimi ośmioma odcinkami sezonu 10. Czekają nas ostatnie odcinki, w których wystąpi Danai Gurira (Michonne) i powrót Lauren Cohan (Maggie). Tymczasem promocja AMC trwa. W sieci pojawiły się nowe plakaty, które sugerują, na których postaciach skupią się najbliższe epizody. Są więc: Alpha (Samantha Morton), Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride) oraz Michonne (Danai Gurira) wraz z hasłem We are the Walking Dead.

Zobaczcie:

The Walking Dead, sezon 10

Wiadomo jednocześnie, że w sezonie 10B ma być więcej Negana. Sam aktor zapowiadał, że jego postać będzie miała dużo roboty w drugiej połowie serii. Wyjawił to w rozmowie z fanami na Twitterze. Wcześniej Jeffrey Dean Morgan zapowiadał, że jego wątek w 10. sezonie jest najlepszym, który miał, od kiedy dołączył do The Walking Dead.



Jak wspominaliśmy, nadchodzące odcinki będą też pożegnaniem z postacią Michonne. Na razie nie wiadomo, jak Danai Gurira zakończy swoją przygodę z serialem, ale spekuluje się, że jej bohaterka zostanie przeniesiona do filmów o Ricku Grimesie.