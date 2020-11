The Walking Dead: Nowy świat - czy Rick pojawi się w finale sezonu? Jest odpowiedź stacji

fot. AMC

Fani z utęsknieniem czekają na powrót Ricka Grimesa do franczyzy The Walking Dead. Nadzieję rozpaliła informacja, która pojawiła się w serwisie IMDb. W 10. odcinku The Walking Dead: Nowy świat zamieszczono na liście członków obsady Andrew Lincolna, który wciela się w tego bohatera. Informacja okazała się nieprawdziwa, a wynika z tego, że serwis umożliwia użytkownikom dodawanie nazwisk aktorów, co zostało wykorzystane przez jednego z nich.

Jeden z przedstawicieli AMC dla serwisu Insider określił listę z finałowego odcinka spin-offu, jako nieprawidłową. Wyraził również zaniepokojenie, że fani byliby rozczarowani oczekując, że zobaczą w tym odcinku Ricka, a on by się nie pojawił.

Przypomnijmy, że w The Walking Dead śmiertelnie ranny Rick został zabrany przez helikopter Armii Republiki Obywatelskiej, jako obiekt oznaczony literą "B", a nie "A", co oznaczałoby, że został przemieniony w zombie. Jego miejsce pobytu jest nieznane, ale teaser filmów o tym bohaterze wskazuje, że znajduje się w Filadelfii.

W The Walking Dead: Nowy świat wątek Armii Republiki Obywatelskiej jest stopniowo rozwijany, a sam serial również jest powiązany z trzema filmami, które będą się koncentrować na Ricku Grimesie. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa ich produkcja została opóźniona.