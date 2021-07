The Walking Dead - film o Ricku Grimesie powstanie. Greg Nicotero potwierdza

fot. AMC

W 2018 roku ogłoszono, że powstaną trzy filmy o Ricku Grimesie, czyli głównym bohaterze serialu The Walking Dead. Do sieci trafiła nawet krótka zapowiedź produkcji, ale od tamtego czasu niewiele się w tym temacie ruszyło. Plany pokrzyżowała również pandemia koronawirusa, przez którą prace nad projektem zostały opóźnione. Andrew Lincoln, który wciela się w tę postać zapewniał w wywiadzie w kwietniu 2021, że jest gotowy wejść na plan. Mówiło się, że zdjęcia mają rozpocząć się wiosną, ale jak się okazuje scenariusz jeszcze nie został ukończony. O bieżącej sytuacji z filmem o Ricku Grimesie i początkach prac opowiedział producent wykonawczy serialu Greg Nicotero podczas panelu 3. sezonu Creepshow w wirtualnym San Diego [email protected]

Chciałbym to wiedzieć i móc powiedzieć [kiedy to się wydarzy]. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeczytałem różne wersje robocze scenariuszy. Naprawdę starają się [Scott M. Gimple i Robert Kirkman], żeby zrobić to dobrze.

Nicotero przyznaje, że wiele osób pyta go, kiedy ta część prac nad filmem zostanie ukończona. Na głowie ma Creepshow i ukończenie 11. sezonu The Walking Dead, ale podkreślił, że trwają rozmowy o spin-offach oraz filmach i innych rzeczach.

Przypomnijmy, że Rick Grimes w 9. sezonie został ciężko ranny. Uratowała go Anne, która wezwała helikopter Armii Republiki Obywatelskiej. Bohater został zabrany w nieznane. W ten sposób Andrew Lincoln opuścił serial. Dalsze losy Ricka widzowie poznają w trzech filmach, które mają trafić do kin.

Podczas San Diego [email protected] 2021 ma zostać zaprezentowany pełny zwiastun pierwszej części finałowego sezonu The Walking Dead, który obejmuje 8 odcinków. Polska premiera dwóch pierwszych odcinków 11. sezonu zaplanowana jest na 23 sierpnia na kanale FOX.