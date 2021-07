The Walking Dead - kolejny fragment odcinka 11. sezonu. Tunel metra jeszcze mroczniejszy

fot. materiały prasowe

W sierpniu The Walking Dead powróci z dwoma odcinkami 11. sezonu. Będzie to ostatnia seria pokazująca losy ludzi żyjących w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie. W premierowych epizodach Maggie (Lauren Cohan), Daryl (Norman Reedus), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Gabriel (Seth Gilliam) i pozostali bohaterowie, którzy wyruszyli na misję w celu znalezienia żywności trafią do tunelu metra. Już w poprzednim sneak peeku pokazano jak Dixon przypatrywał się niepokojącym scenkom namalowanym na muralu. W nowym fragmencie grupa odkrywa znacznie mroczniejszą część tunelu.

W wideo, które zostało wyemitowane podczas odcinka specjalnego w ramach The Walking Dead: Origins na amerykańskiej platformie AMC+ (niedostępny w Polsce), postacie odkrywają mnóstwo ciał wsadzonych do plastikowych worków, tworzących masowy grób. Ludzie zamienili się w zombie i stworzyli ścieżkę trudną do przejścia. Maggie uważa, że umarli podczas wybuchu apokalipsy, co Negan poddaje w wątpliwość sugerując, że to miejsce może być wciąż w użyciu. Zobaczcie sami poniżej.

The Walking Dead - galeria 11. sezonu

The Walking Dead - sezon 11

W dniach 23-25 lipca odbędzie się San Diego [email protected] 2021. Pierwszego dnia imprezy zostanie zaprezentowany pełny zwiastun pierwszej części finałowego sezonu, który obejmuje 8 odcinków.

The Walking Dead – premiera dwóch pierwszych odcinków 11. sezonu zaplanowana jest na 22 sierpnia 2021 roku w USA. W Polsce pojawią się 23 sierpnia na kanale FOX.