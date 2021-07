The Walking Dead - Frank Darabont zakończył sprawę z AMC. Otrzyma ogromne odszkodowanie

AMC

Frank Darabont, reżyser i producent wykonawczy pierwszego sezonu serialu The Walking Dead, został zwolniony z produkcji w połowie drugiej serii. W 2013 roku złożył pozew do sądu, oskarżając AMC o brak odpowiedniego wynagrodzenia za pracę wykonywaną przy serialu. AMC miało wykorzystywać fakt, że jest jednocześnie producentem i nadawcą popularnego serialu, co umożliwiało im sztuczne zaniżanie wartości produkowanych odcinków.

Sprawa toczyła się latami, ale znalazła wreszcie swój finał. Stacja AMC złożyła ugodę, która oznacza wypłacenie odszkodowania w wysokości 200 mln dolarów w gotówce dla Franka Darabonta oraz zysk z przyszłych projektów serialowych związanych z marką. W momencie złożenia pozwu Darabont domagał się 300 mln dolarów, zaś sprawa sądowa miała mieć kolejny etap w kwietniu 2022 roku. Doszło jednak do ugody, zatem można uznać sprawę za zamkniętą.

fot. AMC