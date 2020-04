The Walking Dead: sezon 10 - dlaczego Negan nie zabił wcześniej SPOILER?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W 10. sezonie The Walking Dead ostatecznie Negan zabił Alfę, przywódczynię Szeptaczy. Zrobił to w porozumieniu z Carol, która po to uwolniła go z celi. Jednak podobnie jak bohaterka, widzowie zadają to samo pytanie: dlaczego tak długo to trwało? Czemu Negan zwlekał? Jeffrey Dean Morgan ma odpowiedź.

Aktor tłumaczy, że nie bał się Bety, ale był to dla niego ktoś bardzo niepokojący i odrażający. Według Morgana Negan cały czas miał świadomość, że Beta go obserwuje, gdy jest z Alfą. Ukryty za jakimś drzewem, czy z oddali. Dlatego Negan musiał mieć pewność, że jest sam na sam z Alfą, bo w innym wypadku Beta od razu by go zabił.

Przypomnijmy, że do końca 10. sezonu The Walking Dead został zaledwie jeden odcinek. Miały być dwa, ale 16. odcinek zostaje opóźniony i pojawi się w odległym terminie. Przez pandemię koronawirusa twórcy nie mogą zakończyć postprodukcji.