The Walking Dead - Rick i Michonne znowu razem! Aktorzy na wspólnych zdjęciach

fot. AMC

2023 rok dla fanów The Walking Dead zapowiada się interesująco, ponieważ na antenę amerykańskiej stacji AMC wejdą aż 4 spin-offy serialu. Najpierw w kwietniu będzie mieć premierę The Walking Dead: Dead City, który skupi się na postaciach Maggie i Negana. Następnie pojawi się produkcja o Darylu Dixonie, w którego wciela się Norman Reedus oraz serial o Michonne i Ricku. Ponadto zadebiutuje 8. sezon Fear the Walking Dead.

W najbliższym czasie rozpoczną się prace na planie zdjęciowym spin-offu o Ricku i Michonne, w których ponownie wcielą się Andrew Lincoln i Danai Gurira. Aktorka udostępniła na swoim Instagramie fotografie, na których możemy zobaczyć również Lincolna oraz Scotta Gimple, który pełni rolę producenta. Humory dopisują wśród obsady. Zobaczcie poniżej.

Przypomnijmy, że Andrew Lincoln i Danai Gurira opuścili flagowy serial odpowiednio w dziewiątym i dziesiątym sezonie. Michonne ruszyła na poszukiwania Ricka, który został zabrany wojskowym helikopterem Republiki Obywatelskiej. Obie postacie zobaczyliśmy w końcówce The Walking Dead, która zapowiadała ten spin-off.

Obecnie trwają przygotowania do zdjęć do tego serialu, który będzie składać się z 6 odcinków. Nie podano daty premiery, ale Danai Gurira niedawno zdradziła, że będzie to końcówka 2023 roku w okolicach Halloween lub później.

The Walking Dead - opis fabuły spin-offa o Ricku i Michonne

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

The Walking Dead - zdjęcia z Rickiem i Michonne z finału serialu

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 24