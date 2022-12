The Walking Dead - dlaczego powstał serial o Ricku zamiast filmów? Producent wyjaśnia

fot. AMC

W 9. sezonie z serialu The Walking Dead odszedł Andrew Lincoln, który wcielał się w Ricka Grimesa. Główny bohater miał powrócić w trzech solowych filmach, które miały zakończyć jego historię. Ale ze względu na pandemię, przedłużające się pisanie scenariusza i nowe projekty, w których aktor brał udział, plany AMC się zmieniły. Ostatecznie zamiast filmów powstanie sześcioodcinkowy serial o Ricku i Michonne (Danai Gurira).

Podczas podcastu Talking Strange dla FearHQ.com, jeden z producentów i reżyserów serialu Greg Nicotero, wyjawił kiedy i dlaczego zdecydowano się na limitowany serial.

Krążyło kilka wersji scenariusza [filmu] i po prostu nie doszedł on do skutku. Pomysł zrobienia serialu o Ricku Grimesie pojawił się prawdopodobnie półtora roku temu. Nie sądzę, żeby ktokolwiek naprawdę myślał, że to się wydarzy. I oto zaczynaliśmy zdawać sobie z tego sprawę: "Słuchaj, jeśli nie zamierzamy robić filmów, to może uda się z serialem".

Produkcja o Ricku i Michonne będzie mieć premierę w 2023 roku, podobnie jak inne projekty z tego uniwersum takie jak The Walking Dead: Dead City o Maggie i Neganie oraz serial o Darylu. Ponadto ma zadebiutować 8. sezon Fear the Walking Dead.

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia zza kulis m.in. z Nicotero i Lincolnem.

The Walking Dead - zdjęcia zza kulis finału serialu

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 24 - zdjęcie zza kulis (Greg Nicotero i Andrew Lincoln)