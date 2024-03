The Walking Dead: The Ones Who Live - aktorzy o TEJ scenie. Dlaczego była tak ważna dla głównych bohaterów?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC // Gene Page

4. odcinek The Walking Dead: The Ones Who Live skupił się na Ricku i Michonne, którzy mieli okazję wyjaśnić sobie różnice zdań w opuszczonym budynku. Doszło też do sceny seksu, co bardzo rzadko zdarza się w serialach z tego uniwersum. Aktorzy wyjaśnili, dlaczego była ona tak ważna do naprawienia ich relacji, a także odnieśli się do niezręcznego momentu podczas zbliżenia.

The Walking Dead: The Ones Who Live - aktorzy o miłosnej scenie

W rozmowie z serwisem Entertainment Weekly Danai Gurira, która napisała scenariusz do 4. odcinka, przypomniała, że jest to miłosna historia, więc w pewnym momencie musiało dojść do zbliżenia. Jednak dodała, że jej celem było to, aby nie była to typowa scena seksu. Musiała mieć w sobie coś, co miało odmienić bohatera, nawet jeśli widz nie do końca rozumiał, o co chodzi. Powiedziała, że Rick cierpi na zespół stresu pourazowego (PTSD) i to w dużej mierze wpływa na jego zachowanie i przebywanie w miejscu o takim poziomie wrażliwości, gdy jego ukochana wróciła do jego życia.

To coś, czego się boi, czyli utraty jej. Przejawia się to w sposób instynktowny i prowadzi do tego, że uprawiając seks nie chodzi tylko o miłość, ale o ujawnienie bólu, traumy i strachu. To informuje Michonne, że nie może tak po prostu wmówić mu, że [powrót] ma sens. Dzieje się tu coś głębszego, czego nie potrafi wyrazić słowami. Musi mu pomóc w inny sposób. Więc ona to dostrzega, gdy on ujawnia, jak bardzo jest zraniony. Najprawdopodobniej stanie się to w najbardziej bezbronnym miejscu.

fot. AMC // Gene Page

Andrew Lincoln przyznał rację Gurirze, że chodzi o ból, który odczuwa Rick. Bohater boi się tego, co może ponownie odblokować po tym, jak zdążył się pogodzić ze swoim losem. Dodał, że właśnie dlatego jest to absolutnie niezbędna scena, która pozwoliła Michonne uświadomić sobie, że został on złamany bardziej niż mogła to sobie wyobrazić. Nie rozwiązuje się tego tylko poprzez ich intymność, ale wyjaśnia wiele zachowań Ricka przed tym spotkaniem.

Zatem ta scena opowiadała o prawdziwej intymności, rodzaju przerażającej intymności. To część jego osobowości, którą zamknął w sobie. To prawie tak, jakby próbował powstrzymać się od ponownego poczucia tej miłości. Ona to widzi i mówi: "Po prostu mi zaufaj. Wróciliśmy. Jesteśmy tacy sami…". Uważam to za bardzo poruszające.

Gurira wyjaśniła, że nawet nie myślała o tym w kategoriach impotencji, choć początkowo pewne osoby miały obawy, co do tej sceny seksu. Następnie aktorka powiedziała, że na początku trudno jej było kierować współpartnerem na planie, ale potem stawało się to łatwiejsze. Choć Lincoln przyznał, że ma skłonności do natychmiastowego odmawiania to po zastanowieniu zgadzał się na wszystko. Aktorka dodała, że napisała historię w taki sposób, że miał dużo do zagrania, ale był w tym fantastyczny. Bardzo szczegółowo przedstawiła swoją wizję, a Lincoln bardzo to uszanował, ostatecznie rozumiejąc, co miała na myśli.

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia z 4. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - sezon 1, odcinek 4

The Walking Dead: The Ones Who Live - premiera 5. odcinka zaplanowana jest na 24 marca w amerykańskiej stacji AMC. W Polsce serial nie jest dostępny.