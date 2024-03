The Walking Dead: The Ones Who Live - teaser i zdjęcia z 5. odcinka. Nowy rodzaj zombie stanie na drodze Ricka i Michonne?

fot. AMC

Nadchodzący odcinek The Walking Dead: The Ones Who Live nosi tytuł "Become", który wydaje się częścią wyrażenia "What We Become" (pol. Czym się stajemy) złożonego z tytułów epizodów 4. i 5. Nie udostępniono jeszcze oficjalnego opisu nowej odsłony. Jednak w sieci pojawił się jej zwiastun, w którym widzimy, że Michonne (Danai Gurira) i Rick (Andrew Lincoln) kontynuują swoją podróż do domu.

W teaserze bohaterowie trafiają do chatki, gdzie panuje romantyczna atmosfera. Muszą się też mierzyć z zombie. Michonne odkrywa, że jeden z nich jest twardy jak kamień. W tle słyszmy, jak mówi, że wszystko co zrobiła, zrobiła dla nich. Jednak teraz wyznaje, że ta historia nie może się zakończyć wspólnym powrotem do domu.

Zobaczcie poniżej materiały promocyjne z 5. odcinka, a także spoilerowe zdjęcia oraz fotografie zza kulis z 4. epizodu.

The Walking Dead: The Ones Who Live - teaser 5. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia z 5. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - sezon 1, odcinek 5

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia z 4. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - sezon 1, odcinek 4

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia zza kulis 4. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - sezon 1, odcinek 4 (zdjęcie zza kulis)

The Walking Dead: The Ones Who Live - premiera 5. odcinka zaplanowana jest na 24 marca w amerykańskiej stacji AMC. W Polsce serial nie jest dostępny.